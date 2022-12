COUPE DU MONDE : LE SÉNÉGAL A LES ARMES POUR BATTRE L’ANGLETERRE

Match, Sénégal-Angleterre

Tout est possible. Tout peut arriver dans un match de coupe du monde à ce niveau de la compétition. Le Sénégal a franchi l'Équateur au sens figuré. Il peut bien aussi survoler l’Angleterre. Ce n’est pas une utopie. Les deux équipes s’affrontent avec les armes égales, ce qui présage que tout est ouvert. L’équipe sénégalaise n’a rien, absolument rien, à envier à celle de l’Angleterre. Le Sénégal compte dans ses rangs, des joueurs de haut niveau, rompus à la haute compétition, habitués au championnat anglais. Ils ont une bonne connaissance du championnat anglais. A certains postes, des joueurs sénégalais devancent au classement ceux de la formation anglaise.





Au plan tactique, les poulains d’Aliou Cissé ont des arguments à faire valoir. Sur le plan physique, ils n’ont pas le droit de faire moins que les Anglais. Ce match est plus physique et psychologique que tactique. Le mental et l’endurance seront les clés de la victoire. L’équipe sénégalaise peut bel et bien remporter cette confrontation si elle apporte du répondant sur les plans physique et psychologique. Il faut défendre en bloc et attaquer en bloc. C’est une bataille qu’il faudra engager de la première à la dernière minute. Il faut les prendre par la gorge.





A ce stade, pas de place à une baisse d’intensité au cours du match. L’Arabie Saoudite a surpris l’Argentine en mettant du rythme et de l’intensité. Le Cameroun a battu le Brésil en opposant du répondant à tous les niveaux.





Un autre point sur lequel, les techniciens s’accordent : il est plus difficile de battre une équipe de l’Amérique latine que les équipes européennes. Aujourd’hui, l’équipe sénégalaise doit jouer sans complexe et prendre l’ascendant dès les premières minutes pour faire douter l’adversaire et remettre en cause le statut de favori discutable attribué à l’Angleterre. S’ils croient, ils parviendront à survoler l’Angleterre. Je ne parle pas d’exploit pour une raison bien simple : le Sénégal a des joueurs de très haut niveau. D’ailleurs, le Sénégal a fait jeu égal contre les Pays-Bas.





Les erreurs à éviter







Dans une haute compétition, les erreurs se paient cash. Il faut plus de concentration pour le gardien de but. Les fautes à l’entrée et aux abords de la surface de réparation sont à minimiser si on ne peut pas les éviter. Il ne faut pas laisser filer les occasions de but. Il faut tout concrétiser pour éviter les regrets. Marquer dans son temps fort, donne l’assurance et pousse son adversaire à faire plus de débauche d'énergie.