DGID: Le nouveau tremplin politique

Pendant longtemps, le barreau sénégalais a fonctionné comme étant une antichambre du champ politique. La fonction d’avocat semblait la voie la plus rapide pour devenir politicien. Aujourd’hui, c’est une autre fonction qui connaît une montée en puissance : inspecteur des impôts et des domaines. Depuis l’avènement de Macky Sall au pouvoir, la Direction générale des impôts et des domaines est devenue le nouveau grenier politique du Sénégal, opposition comme majorité. C’est ce que d’aucuns appellent la forte politisation de l’administration dont les responsabilités sont surtout partagées entre l’Apr et le Pastef.







Parmi les personnalités ayant occupé le devant de l’actualité entre août et septembre, une bonne partie sont des agents ou ex-agents de la DGID. Ousmane Sonko, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, Mame Boye Diao… sont autant de leaders politiques qui ont en commun d’être des inspecteurs des impôts et des domaines. Ainsi, à la prochaine présidentielle de 2024, il devrait y avoir pas moins de 5 candidats issus de cette profession, si jamais les ambitions des uns et des autres sont maintenues, notamment au sein de la majorité présidentielle.





En dehors de ces leaders, il existe une flopée d’acteurs politiques d’envergure plus ou moins importante, tous inspecteurs des impôts. De prime abord, c’est Pastef qui mène la danse. Birame Souley Diop, Bassirou Diomaye Faye ou encore Waly Diouf Bodjang, membre du protocole de Sonko, arrêté lors des évènements de mars 2023 ne constituent qu’un échantillon.





Cela est lié en partie à l’histoire de cette formation politique. Le syndicat autonome des agents des impôts et domaines créé par Ousmane Sonko a servi de noyau de base à la création de Pastef. Ce n’est donc pas une surprise de voir autant d’inspecteurs au sein du parti.





Pourtant, si on y regarde de plus près, il n’est pas évident que le Pastef compte plus d’agents de la DGID que l’Apr, par exemple. En effet, le parti présidentiel compte un nombre important de responsables recrutés chez les inspecteurs des impôts. Outre Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo ou Mame Boye Diao, on peut citer Mamadou Mamour Diallo, ancien directeur des domaines et actuel DG de l’Onas, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, qui a été à la tête de la DGID et de la CDC avant de devenir patron de la Banque agricole.





A cette liste s’ajoutent Mamadou Guèye, directeur des domaines, maire de Djiddah Thiaroye Kao (Pikine), Habib Niang, responsable Apr à Thiès et chef du bureau cadastre du Centre des Services fiscaux de Grand-Dakar, sans oublier Edouard Sène, ancien du Pastef ayant transhumé à l’Apr, après avoir été élu maire de Ndondol.





Parmi les alliés, il y a Maguèye Boye, maire de Khombole et Chef du centre des services fiscaux de Mbour. Tous ces responsables sont sans compter les moins célèbres et les inconnus à l’Apr comme au Pastef et probablement les encagoulés.





Par ailleurs, beaucoup parmi ces inspecteurs des impôts et des domaines partagent un point commun : ils sont réputés ‘’immensément riches’’. Amadou Ba, le désormais dauphin de Macky Sall a été considéré comme le guichet automatique des Parcelles Assainies, lors des élections législatives de 2017. Sur internet, ils sont nombreux ceux qui lui prêtent des milliards et lui demandent de justifier ses avoirs.





Mame Boye Diao se donne l’image d’un généreux mécène, alors que Cheikh Ba est surnommé Messi à la Médina. Habib Niang se paie facilement la Une de certains journaux à sa guise. Quant à Mamadou Mamour Diallo, il est cité dans l’affaire des 94 milliards relative à du foncier.





En fait, la DGID, c’est à la fois le fric et le foncier. C’est donc une Direction stratégique pour se faire une petite fortune. Cette croyance populaire, vraie ou fausse, a amené une partie de l’opinion à parler de fonctionnaires milliardaires. Pour l’instant, ce sont surtout ceux qui sont aux affaires qui sont visés, en attendant l’arrivée assez hypothétique de Pastef au pouvoir.