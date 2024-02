Dieu bénisse le Conseil constitutionnel !

Chahuté depuis des semaines pour une affaire de corruption de ses membres, le Conseil constitutionnel non seulement tient bon, mais tient en même temps la République du Sénégal. Sollicité sur le décret abrogeant la convocation du collège électoral mais aussi sur la loi portant report du scrutin du 25 février au 15 décembre 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel les deux textes visés.







Par cette décision, les 7 sages ont tenu à rappeler la primauté de la République sur tout, y compris sur le chef de l’Etat. Le Conseil a désavoué le président Macky Sall pour que la République soit à jamais debout, solide dans ses principes. En vérité, cette décision du conseil est venue sauver la République que Benno et ses alliés du Pds ont voulu enterrer vivant. Les 64 ans d’acquis démocratiques risquaient d’être réduits en poussière pour des intérêts bassement politiciens.





Heureusement pour le Sénégal, les 7 sages viennent de fermer définitivement la dangereuse boîte de pandore que Macky Sall avait ouverte. Si jamais cette mesure de prolongation du mandat du président passe par le biais d’une loi votée par une majorité mécanique à l’Assemblée nationale, tout chef d’Etat mal intentionné pourra à l’avenir se payer le luxe de rester au pouvoir plus que de droit. A l’évidence, il s’agit là d’un précédent dangereux pour la démocratie au Sénégal.





Le peuple sénégalais et les démocrates ont salué vivement cette décision courageuse du Conseil. Y compris du côté de Benno. « Le Conseil constitutionnel a pris la meilleure décision pour le Sénégal », a déclaré Aliou Sall, frère du président Macky Sall, sur les réseaux sociaux. Les comploteurs de la République eux pensent que le Conseil a voulu se venger de l’Assemblée. Il faut être petit d’esprit comme Abdou Mbow pour réfléchir ainsi.





Au-delà de sauvegarder la République, le Conseil constitutionnel va également redorer le blason du Sénégal à l’extérieur. Depuis une semaine, Dakar était présent dans les éditions d’information du monde entier. Notre pays était tristement au devant de l’actualité. D’abord du fait d’un scrutin reporté de façon illégale et jamais imaginé à quelques heures du démarrage de la campagne électorale. La violence policière aveugle et gratuite qui a suivi avait fini de donner une image hideuse du Sénégal, ‘’vitrine de la démocratie en Afrique’’.





Au vu de tout ce qui précède, il y a de quoi prier pour les 7 sages en ce temps de carême et à moins d’un mois du mois de ramadan. Que Dieu bénisse le Conseil !





Toutefois, il faut se garder de pavoiser trop rapidement. Pour l’instant, Il y a deux réactions à guetter dans ce contexte, celle de Macky Sall, évidemment, mais aussi celle de Ismaïla Madior Fall, le tailleur de haute couture. Macky Sall va-t-il se plier à la décision du Conseil ? Tout dépendra sans doute de ce qui sortira de la cuisine de son constitutionnaliste, Ismaïla Madior Fall.





Quand le décret a été pris et la loi portant report votée, c’est le ministre des Affaires étrangères qui avait assuré le service après vente à travers une interview accordée à la Rts et décryptée pour fixer les éléments de langage. Ce même Ismaila Madior qui avait répété à l’envie que ‘’nul peut ne peux exercer plus de deux mandats consécutifs’’ est revenu pour dire que le troisième mandat n’est pas une question juridique, mais politique.