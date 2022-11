Freestyle d'une Sokhna : Le prix réel d'un bel esprit (Par Amal Médina)

Freestyle d'une Sokhna

"Donner sans rien attendre en retour", serait-ce le terme le plus mensonger exprimé par l'humain ? La raison en est qu'elle reste une théorie quasi nulle en pratique (de ce qui concerne nos interactions) quand bien même l'intention, quelques fois, en demeure bel et bien présente.





Il est nécessaire de comprendre, de prime abord, que l'individu est naturellement dans une quête perpétuelle de récompenses, de surcroit quand elle la croit légitime. L'éthique tout comme l'équité vient en toute logique réconforter cette thèse, entre autres, en répondant à la bienveillance par la pareille, ce que certainement validerait tout esprit lucide.





Cependant, faudrait admettre qu'il n'est pas simplement étonnant de ne pas recevoir de merci après un service, mais plutôt discourtois, à la limite ingrat. De même qu'il est assez cohérent de ne pas faire de faveur à quelqu'un qui nous souhaite le pire, en tout cas, dans le raisonnement universel.





Néanmoins, il s'avère que l'humain, au cours de sa vie, sera inévitablement confronté à des paradoxes subtils qui vont au-delà des logiques de cette vie en question. Le principe même d'un doué d'intelligence serait d'ajuster les codes préétablis de notre système de fonctionnement afin de répondre au mieux à nos véritables besoins. L'analyse d'une antithèse plus convaincante se posera tout naturellement.





À savoir que la frustration provoquée par le fait d'avoir donné soit du respect, de l'amour, du temps ou tout simplement de notre personne et d'avoir été lésé en retour, même s'il est difficile de l'admettre, relève généralement plus de l'ego que de la blessure en elle-même ; vérifiable avec cette méthode (un peu plus drastique ) : venez à imaginer cette personne qui vous aurez lésé morte ! Eh oui, la donne change ! À défaut d'être un tueur en série (rire). Il serait quand même vachement mieux de ne pas en arriver là (rire). Bref.





Certes, ce n'est pas aussi simple d'avoir cette faculté de juger avec clarté dans certaines situations, mais est-ce que le simple devient insignifiant pour celui qui souhaite s'élever, se transcender ?





La voie imparable capable de nous faire arriver à donner à autrui, quelle que soit la désignation, sans absolument rien attendre en retour, pas même un merci, reste sans nul doute la foi. Seul le cheminement spirituel pourrait nous inculquer un tel esprit. L'une des raisons demeure qu'elle nous fait inéluctablement comprendre qu'aucune action ne reste vaine, qu'il y a bien un compteur propre à chacun, tenu par le seul digne d'une quelconque attente, le Créateur.





Remarque : pourquoi sommes-nous tous en admiration devant un individu capable d'avoir la même empathie autant avec un criminel qu'avec un citoyen modèle ? Mieux, comment se fait-il que Seyidina Mouhamad Rasoulilah (PSL) soit Le modèle ultime pour nous musulmans ? Donner sans rien attendre en est évidemment l'une des raisons.