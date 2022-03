La honteuse indifférence au sort d’un «otage» nommé Roch Marc (Par Madiambal Diagne)

Le Président déchu du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est entre les mains des militaires putschistes depuis plus de trois mois. Les conditions de sa détention ou de sa prise en otage, pour être plus exact dans les termes pour qualifier la situation, ont été renforcées la semaine dernière «pour sa propre sécurité», dit la junte. Une délégation ministérielle de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a été à Ouagadougou du 15 au 17 mars 2022, conduite par la ministre des Affaires étrangères du Ghana, Mme Shirley Ayorkor Botchwey. La préoccupation avait plus été de connaître la durée que le Lieutenant-Colonel Damiba voudrait se donner à la tête de la Transition. Ce dernier s’est fixé un «mandat» de trois ans, en attendant sans doute de s’inspirer de ce qui se fait au Mali voisin. Il est à noter que le Conseil constitutionnel du Faso, qui a délibéré avec des chars d’assaut placés de part et d’autre de son entrée principale, a fini par affubler le chef putschiste du titre de Président du Faso. A la fin de la visite, la cheffe de la délégation de la Cedeao a assuré que l’organisation sous-régionale, dont son pays assure la présidence en exercice, «n’abandonnera pas le Burkina Faso», un pays qui fait l’objet d’une suspension des instances communautaires. Interpellée par les médias sur le sort du Président déchu, elle indique que «sur autorisation du Président Damiba, nous avons pu le rencontrer et échanger avec lui. Il est bien portant et dans un bon état d’esprit». En d’autres termes, Roch tient le coup comme un roc. Tous ses amis vous diront que Roch Marc Christian Kaboré n’est pas du genre à chialer sur son sort ou à révéler des faiblesses. Il restera digne dans l’épreuve et va continuer de sourire et rester taquin, quelle que soit la dureté des conditions. Il s’était livré aux putschistes en échange de la vie de son épouse et de sa fille, que les hommes du Colonel Damiba menaçaient de passer par les armes. Ainsi, a-t-il aussi évité à ses «deux chéries», le déshonneur et l’humiliation dont avait été victime Mme Simone Gbagbo en Côte d’ivoire. En se rendant aux putschistes, contre l’avis de militaires loyalistes, Roch Marc Kaboré a évité un bain de sang.





Depuis le 26 janvier 2022, il se trouve sous bonne garde dans une caserne militaire de Ouagadougou. Il est privé de téléphone et des restrictions lui sont désormais appliquées pour les visites de son épouse. Comme si on voudrait punir, pour on ne sait quel crime, l’ancien Président du Faso !



Roch était-il le mauvais camarade du syndicat des chefs d’Etat ?



La Cedeao laisse faire et son exigence, au tout début du putsch, de la libération «immédiate et sans condition» de Roch Marc Christian Kaboré, est vite apparue comme une rodomontade. On se rappelle que quand le Président Ibrahim Boubakar Keïta (IBK) avait été renversé en août 2020, la Cedeao avait fermement mis en garde les putschistes maliens qu’il ne serait toléré aucune exaction contre IBK ou sa famille. D’ailleurs, IBK avait été assigné à résidence dans son propre domicile de Bamako jusqu’à son évacuation sanitaire aux Emirats arabes unis, sous la surveillance stricte et diligente de la Cedeao. La même préoccupation a été exprimée quant au traitement réservé au Président guinéen, Alpha Condé, renversé le 5 septembre 2021 par le Colonel Doumbouya. Sur insistance de la Cedeao, les militaires avaient été obligés d’assigner Alpha Condé à résidence surveillée au domicile de son ancienne épouse (c’était sans doute une autre forme d’emprisonnement pour lui), jusqu’à son évacuation pour raison médicale à Abu Dhabi, le 17 janvier 2022. Le sort de Roch Marc Christian Kaboré ne semble intéresser grand monde, surtout pas ses pairs chefs d’Etat. Il n’avait peut-être pas d’affinités particulières avec certains d’entre eux, comme IBK pouvait en avoir avec Alpha Condé (Guinée), Nana Akuffo Addo (Ghana), Mouhamadou Issoufou (Niger) et Alassane Dramane Ouattara (Côte d’Ivoire). Roch Marc Christian Kaboré paie-t-il pour n’avoir pas accepté de donner suite à des interventions intempestives de certains chefs d’Etat pour empêcher les procédures judiciaires contre l’ancien Président Blaise Compaoré, protégé par la Côte d’Ivoire depuis qu’il avait été chassé du pouvoir par une insurrection populaire en 2014 ?





On sait aussi que le Président Kaboré n’avait quelques similitudes de vue sur bien des questions sous-régionales, qu’avec le président Macky Sall du Sénégal. L’exemple le plus illustratif a été le Sommet de la Cedeao, par vidéo-conférence, sur le Mali, tenu le 21 août 2020, qui évoquait l’attitude de la Cedeao vis-à-vis du premier putsch du groupe du Colonel Assimi Goïta. D’ailleurs à ce sujet, dans une chronique intitulée «Macky Sall a sauvé la tête du régime de Assimi Goïta», nous écrivions ces lignes : «Le Président Macky Sall, prenant certainement en compte les intérêts économiques et stratégiques du Sénégal, avait tenu tête devant la volonté de ses pairs, Alassane Dramane Ouattara, Mahamadou Issoufou et Alpha Condé, qui après avoir prôné une intervention militaire immédiate, refusée par le Sénégal et le Burkina Faso, demandaient d’asphyxier le Mali pour contraindre les militaires à rendre le pouvoir. D’ailleurs, les militaires maliens s’étaient montrés très reconnaissants à l’endroit du Sénégal et du Président Sall, qui avait ainsi sauvé leur tête. En jouant la carte de donner foi à leur engagement, Macky Sall et Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso croyaient en la promesse des militaires de faire long feu au pouvoir.»