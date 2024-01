[Humeur] Les allusions nauséabondes de Dame Mbodj (Par Adama Ndiaye)

Dans la vie publique sénégalaise, Dame Mbodj, syndicaliste, s’est taillé les galons de rhapsode de l'abject. Depuis un moment, l’homme apparaît régulièrement sur Youtube, où il fait office de troll audiovisuel dans une sorte de podcast. Dans ses logorrhées verbales, Dame Mbodj s’abaisse à l'antenne à mesure que grimpe son audimat.





Dans une vidéo publiée, mardi 24 janvier, le paladin de la croisade anti-système, qui revendique une proximité avec Ousmane Sonko, a pris un malin plaisir à dénommer ad nauseam le Premier ministre, candidat de la majorité présidentielle : “Amadou Diouldé Ba”.





Du haut de sa morgue, et se croyant sans doute drôle, Dame Mbodj, comme d’ailleurs beaucoup de crétins anonymes sur les réseaux sociaux, souhaitent insuffler ainsi dans l’imaginaire de son auditoire et plus généralement celui du public sénégalais, que le chef du gouvernement a des ascendances guinéennes.









Les tenants de cette thèse réussissent leur coup puisque des médias en viennent, en toute bonne foi, à en discuter pour essayer notamment d’en relever le caractère faux. Récemment, j’ai vu le journaliste de Walf, Moustapha Diop, démonter admirablement ces ragots aux relents xénophobes, en faisant une petite biographie de Amadou Bâ, qui visait à prouver sa sénégalité. Il me semble pour part, même si l’exercice avait le mérite de la clarté et de la pédagogie, que ce débat pour savoir si Amadou Ba est un Sénégalais de souche - on en est là, à reproduire les stéréotypes de l’extrême droite européenne - ne mérite pas d’être alimenté.





Ce qu’il faudrait, en revanche, c’est dénoncer et condamner moralement la bêtise crasse de ceux qui, comme Dame Mbodj battent monnaie avec ces allusions nauséabondes et infâmes, qui rabaissent le niveau du débat public, déjà bien mal en point.