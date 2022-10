Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Blanchisserie....politique !

L‘amnistie est programmée pour les coupables. Ce qui n‘est le cas de l‘ancien Ministre "Karim Wade“, déclare la Députée Nafissatou Diallo porte parole du Parti Démocratique Sénégalais, après l‘annonce faite à l‘issue du premier Conseil des Ministres du nouveau gouvernement du Premier Ministre Amadou Ba. Au cours de conseil, Président Macky Sall avait demandé au Garde Sceaux Ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, dans le cadre de la consolidation du dialogue national et l‘ouverture politique, d‘examiner, dans les meilleurs délais, les possibilités et le schéma adéquat d‘amnistie pour des personnes ayant perdu leurs droits de vote.





On comprend aisément que les principaux bénéficiaires de cette loi si elle était adoptée se seraient Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall.





Donc, la grande blanchisserie moderne....des politiciens serait ouverte pour la renaissance...politique de ces deux leaders politiques qui souhaitent que cette loi soit votée. N‘en déplaise à Mme Diallo qui déclare que Karim Wade n‘en veut pas. La préférence des partisans de Karim, c’est une révision de son procès. Si le PDS est contre la loi annoncée, les députés de sa coalition Wallu et ceux de Yewwi n‘ont qu‘à voter non et l‘affaire est classée. Et on n‘en parle plus ! Parce qu’il faut 99 députés pour faire passer la loi, ce que la majorité présidentielle ne satisfait pas.





Maintenant, il faut se demander ce qu’en pensent les partisans de Khalifa Sall,qui souhaitent eux aussi une révision du procès de leur leader. Cependant ils ne sont pas aller jusqu’à rejeter toute loi qui va permettre à leur leader de recouvrer sa liberté politique et ses droits civiques.





Toutes ces déclarations ont l‘allure d‘un écran de fumée pour faire croire au peuple qu’ils tiennent fermement à la révision de leurs procès respectifs pour prouver qu’ils sont innocents. Ils déclarent tous qu’ils ont subi une cabale politique.





Mais ce qui est inquiétant, c‘est d‘entendre nos experts en tout se focaliser sur une Loi d‘amnistie, alors qu’il existe d’autres pistes outre que cette amnistie. Comme le rappelle Maître Ousmane Seye, membre de la mouvance présidentielle, il est impropre juridiquement d‘amnistier Khalifa Sall et Karim Wade. Maitre Seye ajoute, on amnistie pas des personnes mais des faits. Et l‘avocat ajoute, que je sache, les faits reprochés à Karim Wade et Khalifa Sall, sont des délits et on n’amnistie pas des délits. Pour lui, si cela arrivait, ça serait extrêmement grave.





Tout cela a amené Me Sèye à dire, s‘il faut les réhabiliter politiquement, il faut modifier le Code électoral en ces articles L29 et L31 qui, résume l’avocat disent : quand une personne est condamnée pour un tel délit, il ne peut plus s‘inscrire sur les listes électorales.





Au village, les vieux sages ont pensé que cette dernière proposition de Me Ousmane Seye est la meilleure. En effet, avec le bon sens paysan qui les caractérise, ils ont expliqué que l‘amnistie ferait perdre au Trésor public les milliards de nos maigres Francs CFA que Karim Wade et Khalifa Sall doivent rembourser. Estimée à plus de 140 milliards de FCFA, cette somme pourrait aider à éliminer définitivement les abris provisoires que les enseignants et les parents dénoncent à chaque ouverture des classes, à construire des forages et autres infrastructures pour le monde rural.





D’ailleurs ces vieux sages se demandent si la classe politique est constituée de citoyens à part et au-dessus des lois. Ils s’étonnent que si un homme politique a des problèmes avec Dame Justice, quel que soit le délit ou le crime, il dit que c‘est...politique. Le jour du procès, il draine une foule immense, prête à tout casser. On craint des émeutes, et les forces de défense et de sécurité sont déployées partout dans la ville pour éviter des casses et autres destructions de biens publics. Pourtant quand il s‘agit de nous autres, du monde rural, c‘est les membres de la famille, avec discrétion qui nous accompagnent. On est en Afrique où la pudeur est de rigueur. Tous ces accompagnants, tous inquiets du jugement qui sera rendu mais accepté. Nous croyons à la Justice de notre pays. Sans risque d’émeutes !





Voilà le comportement que devrait avoir tout citoyen conscient de ses responsabilités vis-à-vis de la Communauté.





C’est pourquoi, nous demandons à ceux-là, autoproclamés défenseurs des droits humains, de s’intéresser à cette situation, qui est injuste, dans une République démocratique, où tous les citoyens sont d’égale dignité.



La mise en place du Comité préparatoire pour la reconnaissance du Lachiri Haako comme patrimoine mondial de l’UNESCO est bloquée. En effet, un puissant lobby Sereer exige que nos cousins Al Pulaars reconnaissent que l’origine du Lachiri Haako est ...Sereer. Ne souriez pas ! C’est la vérité vraie, pour parler comme le Philosophe. En effet, quand les Sereers se sont établis au Nord du Sénégal, après une longue pérégrination depuis la vallée du Nil jusqu’au Fouta Toro, ils ont laissé sur place, cette recette faite de couscous avec une sauce à base de feuilles et de pâte d’arachides. C’est le Sathie Fo Dex (couscous avec sauce de feuilles des Sereers) qu’ils ont laissée sur place avec beaucoup de leurs biens enfouis dans plusieurs endroits du Fouta. A l’époque, les canaris enfouis sous terre servaient de coffre-forts. Ce départ précipité, était dû au refus des Sereers d’embrasser l’Islam que les Arabes, venus du Nord, ont voulu imposer aux populations locales, au détriment des Pangols qui veillaient sur eux depuis leur départ de la vallée du Nil jusqu’au rivage du Fleuve Sénégal. Voilà pour la petite histoire. N’essayez pas de la falsifier, car les Pangols ont des radars partout et ont l’œil sur Tout! Alors Wotowat !





Donc, nos cousins vont attendre le Festival des origines du Lachiri Haako qui sera organisé très prochainement dans le ....Sine par les Sereers. Après on verra si le Comité va continuer son travail.