Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Candidat et....avocat !

La sortie ce week-end, du leader de Rewmi Idrissa Seck, a suscité, beaucoup de commentaires dans la classe politique sénégalaise. Après avoir annoncé sa candidature, dans un style qu’on lui connaît. Il s’est ensuite positionné en qualité d’avocat du leader de Pastef, Ousmane Sonko, après l’avoir égratigné, au détour de sa déclaration. En vrai défenseur, Idrissa Seck, estime que, quelle que soit, l’issue des jugements des affaires dans lesquelles le leader de Pastef est impliqué, il ne doit, en aucune façon, être écarté des prochaines échéances électorales.





S’agissant des réactions, après son face à face avec la presse, les réactions n’ont pas tardé. Les plus virulents, commentaires, viennent de ceux-là qui appartiennent à sa majorité présidentielle, Benno Book Yakaar.





Le premier, à ouvrir le feu, est Mohamed Moustapha Diagne, patron du mouvement, Synergie Républicaine, membre de Macky 2012 et ressortissant de Thiès comme Idrissa Seck. M. Diagne estime que le leader de Rewmi et Président du Conseil Économique, Social et Environnemental, doit: « tirer les conséquences politiques de l‘acte qu‘il vient de poser en se séparant de la main qui le nourrit. » En terme très clair, Idrissa Seck devrait quitter sa station de Président du CESE, avec ses deux Ministres. Mais au fait, Mohamed Moustapha Diagne, Directeur de la Communication et de la Formation au Ministère de l’Education Nationale, n‘ a t-Il pas déclaré récemment que son compagnonnage avec Macky Sall était arrivé à son terminus après avoir rempli le contrat qui les unissait ? Son poste, est-Il lié à sa proximité avec le leader de Benno Book Yakaar? Simple curiosité journalistique!





Pape Mahawa Diouf, Directeur de l‘Agence pour la promotion touristique du Sénégal, membre de la cellule communication de Benno Book Yakaar, a d‘abord déploré, la remise en cause de « la courtoisie républicaine dans sa démarche. » Il lui demande de quitter l‘appareil de l‘Etat avec ses compagnons ministres, pour se consacrer à sa campagne électorale!





Quant à Cheikh Tidiane Sarr du PUR de Moustapha Sy, il explique que « Idy cherche une virginité politique, c’est impossible, il l’a déjà perdue. »





Pendant, sa déclaration, le leader de Rewmi, a donné des leçons de civisme à l’opposition, en lui demandant de respecter les institutions républicaines. S’adressant aux manifestants, Idrissa Seck, leur demande de ne jamais essayer de forcer un barrage, érigé par les forces de défense et de sécurité. Il a pris exemple sur lui même. A chaque fois que des policiers me demandaient de ne pas franchir leur barrage, je rebroussais chemin, sans chercher à les affronter. Une leçon que certains jeunes manifestants doivent méditer pour éviter d’aller à la citadelle du silence de Rebeuss.





Par ailleurs, beaucoup d’observateurs ont déploré, les critiques acerbes de Idrissa Seck sur le vieux leader du Sopi, Maitre Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade. Les leçons passent mal, quand on se rappelle les propos du leader de Rewmi sur son mentor qu’il qualifiait de « ancien spermatozoide.... et futur cadavre. » Sic ! On se souvient aussi, cette révélation de Idrissa Seck, après sa passation de service, pour hériter du coffre-fort du Palais. En sa qualité de Directeur de cabinet du nouveau président élu, il demande à ce dernier de descendre de ses appartements, pour découvrir le nouveau trésor, composé de devises de toutes sortes, à côté de notre CFA national. A sa vue des liasses de dollars, de yens japonais, de rials saoudiens, plus tard les euros, Abdoulaye Wade s‘écria « Nos soucis d’argent sont terminés. » Idrissa Seck dixit ! Pareille déclaration avait choqué les populations, surtout venant d’un président, nouvellement élu, qui, au lieu de penser à elles, se préoccupe d‘abord, de ses propres soucis et à ceux de son entourage. Et puis, le premier collaborateur du président de la République, ne devait jamais divulguer une pareille conversation ! Après tout cela, peut-on, vraiment , donner des leçons de civisme ou de bonne conduite aux autres ? Les Sénégalais sauront apprécier, surtout les jeunes de l‘opposition à qui s’adressait le leader de Rewmi, pendant son...show, plein de versets de Coran, agrémentés par des anecdotes, liées aux religions révélées, tout cela, devant la presse.