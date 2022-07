Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Coïncidence heureuse !

Une grande partie de la communauté musulmane sénégalaise a fêté ce dimanche la fête de l‘Aid El Kébir ou Tabaski coïncidant avec le démarrage de la campagne électorale pour les législatives du 31 Juillet 2022.







Cette fête de Tabaski est un jour où tous les citoyens, comme le recommande la religion musulmane, doivent demander pardon à leurs voisins pour préserver la paix sociale sans laquelle rien de bon ne peut être entrepris.







Dans les différents sermons, les imams ont, dans une unanimité constatée sur l‘étendue du territoire national, demandé de retourner à nos valeurs ancestrales de respect de la personne humaine et des règles de bien séance tout en suivant les préceptes de l‘Islam. Tout doit commencer dans la cellule familiale élargie. Nous sommes en Afrique !







Les valeurs ancestrales nous enseignent que le respect de la personne âgée est fondamentale dans la mesure où en Afrique nous avons connu une civilisation de l‘oralite où les connaissances se transmettent de bouche à oreille par les générations. C‘est les anciens, les sages, qui détiennent ce savoir qui doit être légué aux plus jeunes de la communauté. Toutes les occasions étaient des moments d‘enseignement et d‘éducation. Pendant les repas, les travaux champêtres, les adultes en profitaient pour donner des leçons de vie aux jeunes générations. On oubliera pas le passage obligé dans la case des hommes, la circoncision. Là, le jeune circoncis sera géré par les maîtres, les Selbes, qu’on obéissait les yeux fermés. Ils vous faisaient subir des épreuves d’endurance qui vous rendent aguerri au sortir de cette case des hommes.

Tout cela permettait aux jeunes d‘affronter la vie avec sérénité et pouvoir affronter les différents obstacles qui peuvent se dresser devant eux, en toute lucidité. C‘est pourquoi, les personnes âgées étaient respectées parce qu'elles servaient de repères pour tout jeune, conscient, qui veut mener une vie saine en harmonie avec les valeurs de la communauté.







Ce rappel me semble nécessaire dans la mesure où, de nos jours, respecter une personne âgée est facultatif pour ne pas dire rangé aux oubliettes. Si vous êtes une personne du troisième âge qui prend les transports en commun, les places assises sont occupées par des jeunes dont l‘attention est absorbée par leurs smartphones où ils reçoivent des messages. Leur environnement immédiat n’existe plus. Ils se disent : tant pis pour les personnes du troisième âge ! Toutes ces règles bonne conduite doivent être ramenées dans la société car cela ne fait que renforcer la cohésion sociale.







Pour revenir à la campagne électorale, disons que les hommes politiques qui vont descendre sur terrain pour convaincre les citoyens doivent se souvenir des conseils de nos différents imams, ces hommes de Dieu qui cultivent la Paix dans les cœurs, dans les esprits et dans l‘espace communautaire.







Je réitère mon appel à tout ce beau monde qui va sillonner nos campagnes où nos braves paysans sont en pleins travaux champêtres. Proposez-leurs des projets concrets que vous aiderez à leurs réalisations une fois au Parlement. Si vous allez devant ces gens de la terre qui vivent dans le concret, évitez les attaques crypto personnelles qui n‘intéressent que ceux qui les soulèvent. N‘oubliez jamais le bon sens paysan qui est souvent plus convaincant que certaines théories de politique politicienne.







Bref, saisissons cette heureuse coïncidence pour nous donner une campagne électorale apaisée comme l‘ont demandé nos différents chefs religieux car, les différentes coalitions sont animées toutes par des Sénégalais. C’est des adversaires, le temps d‘une campagne, mais pas des ennemies !



La semaine écoulée, l‘Association internationale pour le Développement (IDA) a organisé un sommet avec des chefs d‘État Africains autour du thème: Mieux reconstruire après la crise, pour un avenir vert, résilient et inclusif.





Pour la Banque Mondiale, dont l‘IDA est une filiale, la transformation économique rime avec, agriculture, élevage et sécurité alimentaire- capital humain-innovations numériques et technologiques et transition énergétique, sont les cinq domaines prioritaires à traiter pour l‘Afrique.







Le chef de l‘Etat Sénégalais, Macky, Président en exercice de l‘Union Africaine, a au nom de ses homologues africains, plaidé pour une transition énergétique douce si l‘on considère que près de 600 millions d‘Africains n‘ont pas accès à l’électricité. Il précise qu’il faut que les Occidentaux acceptent de laisser les Africains exploiter leurs énergies fossiles pour assurer le développement du continent. Ces Occidentaux sont passé par là pour leur développement industriel. Actuellement c’est les plus gros pollueurs de la planète à plus 90 pour cent en détruisant la couche d’ozone alors que la part de l’Afrique ne représente que près de 2 pour cent. Pourtant notre continent est celui qui subit le plus les conséquences de ce changement climatique causé par la destruction de la couche d’ozone.