Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - De l‘Émotion....à la Raison!

Une vague d‘indignations, amplifiée par une émotion démesurée, s‘est abattue sur notre pays, quelques heures seulement, après la publication du rapport de la Cour des Comptes sur le Fonds Covid 19.

Notre Père Léo national avait bien raison de théoriser ces réactions émotionnelles qui constituent la marque de fabrique des Negro-Afrcains que nous sommes. Mais qu‘est-ce que l‘Émotion ? Loin de moi de donner un cours de philosophie de classe de terminale des lycées, je rappèlerais seulement ce que nous disait un de nos professeurs à savoir que : l‘Émotion est un trouble subit, une réaction passagère, causés par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie, de dégoût …etc. Cette réaction est totalement différente de celle d‘un homme qui met en avant la raison. Mais qu’est-ce que alors la Raison ? C‘est un ensemble de principes, de manières de penser permettant de bien agir et de bien juger et de prendre une décision conforme à la Raison.

C’est ces deux réactions que nous avons notées auprès de la Société civile dès la publication du rapport de la Cour des Comptes et après une rencontre avec le Premier Ministre.

Jugez-en ! Dès après la publication du rapport, elle avait réagi, devant une foule hors de contrôle et sous le coup de l‘Emotion et exigé avec hargne:

- la démission de tous les mis en cause ou à défaut qu‘ils soient démis de leur fonction

- du remboursement des montants détournés ou la confiscation de biens matériels ou fonciers des personnes indexées

-l‘ouverture de 12 informations judiciaires Etc....

Mais après une rencontre avec le Premier Ministre Amadou Ba et quelques Ministres, le ton avait changé parce que cette Société civile s‘est départie de son émotion pour entendre les explications claires et sincère du Gouvernement. Pédagogiquement le Premier a rappelé le souci du Gouvernement du Président de la République pour une gestion vertueuse des deniers publics et quiconque coupable de malversations financières fera face aux lois et règlements en vigueur dans ce pays. Il a ensuite détaillé les différentes recommandations de la Cour des Comptes qui seront examinées intégralement.

Au sortir de cet entretien avec le Premier Ministre, la réaction d‘un des membres de la Société Civile nous renseigne que la Raison a pris le dessus sur l‘Emotion. Nous ne sommes plus en face d’une foule hystérique, chauffée à blanc par des va-t-en guerre, gagnés par...l’Emotion. Moundiaye Cissé, responsable de l’ONG 3D et membre de la délégation, a salué les discussions tenues entre le Premier Ministre et la Société civile. Il explique que la démarche de la Société civile ne s‘inscrit pas dans une logique de règlement de comptes ou de haine mais d‘arriver à une amélioration du système de gouvernance de l‘Etat. Nous ne cherchons à humilier quiconque.

Voilà une réaction qui est diamétralement opposée aux propos incendiaires de certains opposants et membres de la Société civile, lors de son rassemblement à la place de la Nation. Cette rencontre qui a été transformée en meeting, par les politiciens, qui ont complètement noyauté les organisateurs, la Société civile. Celle-ci débordée, avait perdu le contrôle de la manifestation. C‘est pourquoi, on a assisté, au lynchage raté, du Député Pape Djibril Fall par des militants hystériques adeptes de la pensée unique. Le seul tort !? du Député non inscrit, est de refuser d‘adhérer à la pensée unique de leur leader. Cette situation est intolérable dans un pays de dialogue comme le Sénégal où la force des arguments doit prendre le dessus sur la force physique, bestialo- animale!

C‘est un prolongement de ce que les Sénégalais et le monde entier ont découvert à l‘hémicycle de l‘Assemblée Nationale, quand deux Députés de l‘opposition ont usé de la violence sur une dame qui serait en état de grossesse. Ils ont été jugés et écopent de 6 mois de prison ferme! Pour l‘exemple!



Les étudiants originaires de Ziguinchor, fréquentant l‘Universite Cheikh Anta Diop de Dakar, ont fait l‘actualité. On les a entendus par un...concert de casseroles à travers les rues de Ziguinchor. C‘était pour attirer l’attention de leur maire, le leader de Pastef, Ousmane Sonko.....théoricien des concerts de casseroles, comme mode de protestation contre le régime en place. Ces étudiants protestaient contre la décision de leur maire Ousmane Sonko, de ne pas renouveler le bail de leur immeuble qui les héberge durant l‘année universitaire à Dakar. Ils ont obtenu gain de cause car en fin de compte, les bruits des casseroles et autres ustensiles de cuisine ont fait leur effet. Ousmane Sonko a fait un revirement de 180 degrés pour accepter de renouveler le bail. La paix est revenue et les ustensiles ont été rangés dans les cuisines, leur place normale, en attendant d‘autres occasions (peut-être) durant cette mandature du leader de Pastef à la tête de la mairie de Ziguinchor. Sa réaction émotionnelle dès le début du concert des casseroles n‘a pas été apprécié par les jeunes potaches. Ils les avait accusé d‘être manipulé par des politiciens. Ce que les étudiants ont rejeté vigoureusement. Est-ce à dire que tout concert de casseroles est le fruit d‘une manipulation ? Les Sénégalais sauront apprécier!

Pour rester avec Ousmane Sonko, qui a fait l’actualité en accordant une interview à deux médias...français, Radio France Internationale (RFI) et à la télévision...française

France24. La question que se posent les observateurs, c‘est de savoir si c‘est le même Ousmane Sonko qui, il n‘y a guère longtemps, taxait ces deux médias d‘être Le Bras armé de la politique néocolonialiste de la France en Afrique. Il disait même, dans une vidéo qui passe en boucle dans les réseaux sociaux, grâce aux VAR des journaliste, qu’il ne partagerait pas la même salle, avec des reporters de ....RFI ! Mais qu‘est-ce qui a rendu, brusquement, fréquentables, ces deux médias français? Je donne ma langue au chat !



Les jeunes de la majorité présidentielle ont décidé d‘investir le Président Macky SALL comme leur candidat à l‘élection présidentielle de 2024 pour un deuxième quinquennat alors que les opposants parlent de troisième mandat impossible.

Au village, les sages ont longuement épilogué sur cette candidature éventuelle de l‘actuel président. Mais ils se demandent pourquoi l‘opposition tient, vent debout, à s‘opposer à cette candidature comme si c’est elle qui valide les candidatures. Mieux, ajoute un autre sage, avec un bon sens paysan, pourquoi cette opposition veut choisir avec qui competir en 2024 ? Pourtant, c’est cette même opposition qui accuse Macky SALL de vouloir choisir ses prochains adversaires. Vous comprenez cette logique? Moi, non ! Il faut donc arrêter ce disque rayé et laisser le juge des élections trancher ce débat.



Le violent accident qui est survenu sur la route nationale 1 a fait 40 morts, selon un bilan provisoire, au vu du nombre de blessés graves très élevés.

Le chef de l‘Etat, le Président Macky qui s‘est rendu sur les lieux de l‘accident à l’entrée de la ville de Kaffrine, pour compatir avec les familles endeuillées et rassurer les nombreux blessés. Il avait auparavant décrété un deuil national de 3 jours pour compter du lundi 9 Janvier. Les drapeaux seront en berne sur toute l’étendue du territoire national.

Une mesure radicale s‘impose pour arrêter ces hécatombes que l‘on constate sur nos routes. Pour ce faire beaucoup de Sénégalais pensent qu‘il faut bannir l‘importation des bus d‘occasion venant d‘Europe. Outre leur âge, ils subissent une transformation en installant des porte bagages sur leurs toits alors que ces bagages doivent être en soute. En Europe d’où ils sont importés, vous ne verrez jamais des bagages sur leurs toits. Cette transformation déséquilibre totalement les bus en déplaçant leurs centres de gravité et les conducteurs sont incapables de les maîtriser en cas de choc.



Abdou GNINGUE

Journaliste Citoyen du monde rural