Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Foire d’empoigne !

Les séances plénières pour l‘examen du budget 2023 se poursuivent. En suivant les travaux en direct, on assiste à un véritable show ou une exhibition de celui ou celle qui a la plus belle tenue vestimentaire. Ça vole aussi très bas dans le déroulement des débats. Certains députés au lieu de poser des questions pour s’attendre à des réponses qui pourraient satisfaire les besoins des populations qui les ont mandatés, se mettent à fouiner dans la vie privée d’un collègue ou même d’un ministre. Est-ce que c’est cela la mission d’un député ? N’est-il pas là pour soulever des questions qui trouveront des réponses concrètes pour faire avancer notre pays vers un développement intégral.





On est ahuri en surprenant des échanges entre deux députées, pendant une suspension de séance, mais les micros du site qui passait la séance en direct, étaient toujours ouverts. Elles parlaient de la belle tenue d’un collègue qui serait un...Thiof, entendez un bel homme! Cela rappelle la réaction de certains députés à l‘ouverture de la session parlementaire, quand une députée habillée d‘une tenue moulante, a suscité des réactions de ses collègues hommes qui pensaient assister à un défilé de mode avec des commentaires peu... honorables.





C’est à se demander franchement si certains députés savent réellement pourquoi ils sont à l‘Assemblée nationale.





Avant la séance plénière, il y avait des travaux en Commissions qui, selon tous les députés ( majorité et opposition confondus) se sont déroulés dans le calme et la sérénité. Et mieux, tous les budgets des différents ministères ont été adoptés. Mais diable! Pourquoi donc toute cette comédie devant les caméras où on cette séance plénière devrait se passer sans heurt.





On nous promettait une Assemblée de rupture où les préoccupations du peuple seraient exclusivement à l‘ordre du jour. Mais non, à l’arrivée, on s‘invective et on fait hors sujet au détriment des sujets sérieux qui devraient été agités. Mais malheureusement, elles ont été reléguées au second plan. Ceci a mené vers une foire d’empoigne! qui n’apporte rien de positif aux populations.





On dirait que les nouveaux membres de cette législature, qui nous promettaient une Assemblée de rupture, sont tous adeptes de la fameuse théorie qui est : On change Tout pour que....Rien ne change!

On reprochait aux députés de la majorité sortante de voter toutes les lois mécaniquement. Eh bien! La nouvelle majorité relative actuelle formule la même critique à l‘endroit de la nouvelle opposition qui s’illustre par des votes mécaniques contre l’adoption de la quasi totalité de tous les budgets en cours d’examen. Mais quand deux votes mécaniques s’affrontent, le dernier mot revient à ceux qui se préoccupent de la situation des citoyens, aidés en cela, par des membres de l’opposition qui refusent le vote mécanique négatif. Ils pensent ainsi, aux bénéficiaires des retombées de la Loi de Finances 2023, qui les ont envoyés à l’Assemblée nationale pour ce Job!





C‘est pourquoi, les membres du gouvernement doivent éviter de répondre aux attaques personnelles et donner des éclairages aux différentes questions qui intéressent les citoyens. On peut critiquer un ministre sur une mauvaise exécution d‘un programme ou un manquement observé dans son département. Au lieu de cela, on perd ses trois précieuses minutes de temps de parole, à évoquer des questions crypto personnelles qui n’intéressent que son auteur.





Il faut que députés et membres du gouvernement réagissent en républicains et se consacrent entièrement à l‘examen de la Loi de Finances 2023. Ils permettront ainsi aux citoyens d‘avoir une idée sur la feuille de route qui sera déroulée en 2023 pour faire face à leurs préoccupations.





Les journalistes ont, certainement, poussé un Ouf de soulagement en écoutant les réponses des Ministres surtout, celui des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba, qui en véritable, orfèvre en la matière, a apporté des réponses claires et précises aux questions. Ils ont enfin des informations exploitables pour leurs lecteurs. Eh oui! mes confrères ont souffert pendant des heures en subissant des discours de députés, destinés aux militants pour marquer leurs présences à ce show politique. Hé oui ! Le retour à la base, après le marathon budgétaire, est un moment où le député reçoit des félicitations pour intervention de...haute facture même si c’était souvent hors sujet.





Le Ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba, dont l’expertise a été saluée unanimement par tous les députés, a appuyé ses collègues, en apportant des éclairages sur ce que le Gouvernement compte faire avec la Loi de Finances 2023 pour satisfaire les préoccupations des citoyens. C’est cela l‘essentiel, car tout le reste n‘est que verbiage. Nos amis Ivoiriens diraient c‘est du....Bouche parole ! Un point c‘est tout !



Pour rester à l’Assemblée nationale, des rumeurs circulent comme quoi il y aurait une falsification du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. Cette rumeur vient de l’opposition. Des confrères affirment avoir interrogé le président du groupe parlementaire de la majorité de Benno Book Yakaar pour avoir une version de son groupe mais pas de réponse de ce côté. Les citoyens ont besoin de savoir, parce que les législateurs doivent être à la pointe du combat pour le respect de nos textes mais aussi de nos....Institutions.





En effet, dans tous les parlements du monde, quand le Président de l‘institution entre dans l‘hémicycle, tout le monde se lève, par respect pour celui qui Symbole...l’Institution. Ce n‘est pas une soumission mais plutôt un respect protocolaire quasi universel. Quand le Président de la République entre dans une salle, tout le monde se lève parce que c’est le Chef de l‘Exécutif. Il en est de même quand le Juge entre dans la salle d’audience pour présider un procès, par respect au pouvoir Judiciaire. Pourquoi donc dans notre Assemblée nationale qui représente le pouvoir Législatif, il y a exception ?