Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - La République....agressée !

A quelques heures de la nouvelle année que le monde entier attend avec des prières et vœux divers, des Sénégalais avaient trouvé comme musique d‘accueil, un concert de casseroles! Une première dans le monde civilisé. En effet, cette veille de nouvel an, a toujours été célébrée, partout dans le monde, par des soirées dansantes sinon de concerts de grands groupes musicaux. C‘est aussi, une soirée où on se souhaite tous les meilleurs vœux du monde, on formule des prières, pour que la nouvelle année soit la meilleure pour tous et à tous les points de vue. Tout ceci, après avoir écouté le discours du Président de la République, Gardien de la Constitution, qui s‘adresse à toute la Nation. C‘est à cette heure, pleine de solennité, que les membres de l‘opposition radicale, ont choisi pour faire un tintamarre et agresser ainsi la Nation ! Ils se moquent des malades et autres personnes alitées que ces bruits indisposent. Tant pis pour eux semblent dire ces politiciens ont d’autres préoccupations ! En effet, ils ont les yeux rivés sur 2024. Suivez mon regard!



Au village, le frottement de deux objets en métal est strictement interdit car cela peut créer une série de malheur dans la communauté. Les personnes fragiles comme les enfants et les personnes âgées peuvent piquer des crises d’hystérie. Quant aux femmes enceintes, les fœtus peuvent être affectés. Bref, tous ceux qui auront participé volontairement à ce frottement d’objets métalliques peuvent subir les conséquences plus tard. Ce que nous enseigne notre culture et nous y croyons fermement. Qui a dit que la Culture est tout ce qui reste quand on a Tout oublié ? Je crois à ma Culture et j’y tiens! Tant pis pour les acculturés !





Dans le discours du chef de l‘Etat, au village, nous avons salué cette mesure sur les bourses familiales qui passent de 25000F à 35000F par trimestre. Ce n‘est que justice en direction des populations démunies dont la majorité se trouve dans le monde rural. La plupart c‘est des paysans. Qui a dit qu’il n‘y a pas de pays sans....paysans!?



Ce concert de casseroles, agresse aussi le recueillement de nos concitoyens Chretiens qui célèbrent la fête de la Saint Sylvestre, ce 33eme Pape de l‘Eglise Catholique.





Mais qui est Saint Sylvestre? Selon la tradition romaine, le Citoyen romain Sylvestre brille d‘abord en protégeant un certain Timothée, ardent défenseur de la foi chrétienne qui meurt martyr. Alors que le préfet romain menace Sylvestre, à son tour, pour avoir caché la dépouille de Timothée, il lui aurait répondu, :“insensé, c‘est toi-même qui, cette nuit, vas rendre compte à Dieu“. Le dignitaire romain, frappé du courroux céleste, serait mort dans la nuit, étouffé par une arête de poisson. Voilà le Saint qui est célébré chaque 31 Décembre partout dans le monde. Ceux qui auront perturbé cette soirée, pourrait être interpellé par le Tout Puissant. Qui sait quand?



Cette perturbation d‘une fête religieuse a été dénoncée par une organisation dénommée la fraternité chrétienne. Ce manque de respect à une Communauté religieuse peut perturber la cohésion nationale sénégalaise que nous envient tant de pays dans le monde. Il ne faut pas entacher le dialogue Islamo-Chrétien qui est une marque de fabrique du Sénégal. Ici, Musulmans et Chrétiens célèbrent ensemble toutes leurs fêtes religieuses dans une parfaite harmonie. De grâce, cette politique politicienne ne doit en aucun cas interférer dans nos croyances religieuses pour les banaliser.





Une autre raison pour annuler ce concert de casseroles, est le deuil qui frappe la communauté catholique avec la disparition du Pape Benoit 16, décédé ce 31 décembre à l’âge de 95 ans, suite à une longue maladie. Par respect pour nos concitoyens Chrétiens, nous devrions observer ce deuil avec cette communauté. C’est pourquoi ce concert n’avait pas lieu d’être. Mais malheureusement, de hauts responsables chrétiens et politiciens ont bravé cette interdiction morale et ont jubilé aux sons des casseroles, écumoires, poêles, bols, dans...une joie immense. Tout ceci sous l’œil vigilant du Seigneur, Maitre de l’Univers, qui saura apprécier ce comportement !



La société civile autoproclamée et très proche de l’opposition politique, a organisé vendredi dernier un grand rassemblement pour dénoncer les manquements constatés dans la gestion du Fonds Covid 19. C‘est un comportement citoyen que tout républicain doit saluer. Mais avec ce que l’on a vu, cette manifestation était comme co organisée avec les politiciens qui avaient droit de regard sur qui devait être présent ou non.





Pendant cette manifestation, le nouveau député des Serviteurs, Pape Djibril Fall, a failli être lynché par une foule de fanatiques qui scandaient le nom de leur leader politique.





Le seul crime de PDF est d‘être un non inscrit à l‘Assemblée nationale pour refuser la pensée unique. Il vote ce qu‘il pense être d’un intérêt certain pour le peuple. PDF a failli y perdre sa vie. Au cours d’une conférence de presse, après la manifestation, Pape Djibril Fall explique « Nous avons échappé à une tentative d’assassinat...Nos avocats travaillent pour une suite judiciaire. Ce à quoi nous avons assisté hier est inquiétant. Nous avons échappé à un assassinat. Je pouvais perdre la vie . Mais ce sont des actes que nous n’allons pas laisser passer. » Affaire à suivre...





Les organisateurs avaient promis un rassemblement citoyen qui s’est vite transformé en meeting politique où des militants hystériques ont dicté leur loi à une Société Civile complètement noyautée et dépassée par les événements. Au lieu d’aller présenter leurs excuses à PDF, il fallait faire évacuer par les forces de l’ordre tous ces jeunes d’une insolence inégalable qui perturbaient la manifesta. Bref, les membres devraient arrêter net tous ces perturbateurs et sur place. Pourquoi ils ont laissé faire ces jeunes téléguidés et préparés au sabotage d’un rassemblement citoyen ? Les organisateurs devraient s’expliquer devant les Citoyens sur cette passivité constatée par les téléspectateurs. On est en droit de douter de la sincérité de la passivité des organisateurs qui essayé mollement de les calmer.





Mimi Touré, membre de Benno !?, se sentant menacée et pourrait être la prochaine cible de ces jeunes déchaînés, prêts à tout casser sur leur passage, a préféré s’éclipser pour sauver sa peau.



Je termine cette première chronique de 2023, en souhaitant une bonne et heureuse année à mes cousins à plaisanterie, Al Pulaars et Diolas, que je taquine à longueur d‘année travers ces colonnes. Ils auront compris que ce sont ces propos taquins qui constituent le sel qui agrémente notre commun vouloir de vivre en commun, dans la paix pour une cohésion sociale durable parce que sincère.