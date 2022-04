Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Le gaz de substitution!

L‘idée est agitée actuellement en Europe dans le cadre des sanctions à infliger à la Russie qui a envahi l‘Ukraine. Les Européens veulent substituer le gaz sénégalais au gaz russe livré dans les pays occidentaux ! Une bonne nouvelle pour le Sénégal qui peut envisager un avenir radieux pour la destination de notre gaz. Nos réserves, selon les spécialistes, permettent au Sénégal de figurer sur le top 10 des pays producteurs de gaz en Afrique. La quantité de gaz découvert pour le moment, est estimée à plus de 1400 milliards de mètres cubes.







Voilà que cette bonne nouvelle devrait réjouir tous les Sénégalais, nos activistes en mal d‘activités utiles pour la communauté, veulent mettre un caillou dans les chaussures du Sénégal, en marche vers le progrès. Ils sont en train de faire circuler une vidéo propagande, comme quoi, les occidentaux veulent faire main basse sur notre gaz punir la Russie. Qu‘est ce que ce pays vient faire au Mali ? Pour ses propres intérêts géostratégiques. Depuis combien d‘années la Russie vend son gaz aux Occidentaux et jusque-là personne n‘a levé le petit doigt pour dénoncer ce commerce très lucratif dont profite une oligarchie russe au détriment du peuple. Il faut ajouter à cela un non respect des droits humains par le régime de Poutine. L‘invasion barbare de l’Ukraine par la soldatesque de Vladimir Poutine, en est un exemple patent. Comment peut-on bombarder aveuglément des hôpitaux et surtout des centres où sont internés des enfants ? Pourtant aucune condamnation n’a été enregistrée du côté de nos activistes, défenseurs autoproclamés des peuples ! Cela se comprend dans la mesure où il s’agit d’un pays, classé à gauche, pour ne pas dire révolutionnaire. C‘est là où ils s’abreuvent des théories de Karl Max et autres Lénine dont ils se réclament. Si ce comportement n’est pas un mal de repères typiquement africains, je voudrais savoir ce que c‘est !







Enracinement et ouverture, avait recommandé le Père Léo dans sa théorie de la Civilisation de l‘Universel qui naîtra, selon lui, de toutes les Civilisations particulières. Toute ouverture, avait il ajouté, se définit par en-soi et un pour-soi qui justifie l‘autre, dans un discours à la Nation, un 3 Avril 1961, à l‘occasion du premier anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. C’est ça, le Père Léo, connu et reconnu par tous comme, le Philosophe, l’Humaniste et l’un des plus grands Défenseurs des valeurs culturelles du monde noir !



Cette semaine écoulée a été marquée par la tragédie qui s‘est jouée à l‘hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, où la dame Astou Sokhna a perdu la vie en voulant donner....une vie ! Selon les premières enquêtes, il s‘agirait ici d‘une négligence humaine du personnel de service ce jour là. Le manque d‘humanisme dans certains de nos structures sanitaires est décrié par les citoyens, à travers les interviews expresses diffusées par plusieurs médias. Tout cela commence par l‘accueil des malades dans le désarroi. Ils sont souvent mal accueillis s‘ils ne sont pas méprisés par des auxiliaires de justice qui n‘ont rien compris sur leur présence en ces lieux. L‘accueil doit d‘abord donner confiance aux malades, pour apaiser leur inquiétude et leur redonner un espoir de sortir des lieux rassurés. Le langage, souvent ordurier de certains personnels vient compliquer la situation, surtout quand il s‘agit de nos femmes dans les salles d‘accouchement. Il faut que cela cesse. A l‘époque, les matrones qui assistaient les femmes, utilisaient un certain langage dans un ton humoristique et non pour les blesser. Il n‘y a rien de plus dégradant que de mépriser une personne en détresse qui a besoin de réconfort. Le manque d‘humanisme dans certaines structures hospitalières n‘est rien d‘autre qu‘une absence de valeur et de référence à notre culture africaine où le respect de la personne est au centre de notre Civilisation. Retournons à ces valeurs africaines faites de tolérance et de solidarité surtout en période de dures épreuves, pour mieux humaniser l‘espace hospitalier sénégalais.







Ce n‘est pas tout le personnel dans nos hôpitaux qui a ce comportement. On rappelle toujours cette bataille, avec succès contre le Covid19 que le Professeur Seydi et son équipe ont mené. C’est cet exemple que devrait suivre tout le personnel soignant de nos services médicaux.