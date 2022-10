Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Le temps des récoltes !

La saison des pluies tire à sa fin. Les principales spéculations, comme l’arachide, le maïs, le mil, le sorgho, les haricots, sont arrivées à maturation. Les oiseaux et autres granivores se donnent à cœur joie dans cette alimentation à portée de...bec pour surtout aller nourrir les oisillons à coups de bèquetés. Les écureuils en profitent pour alimenter leurs greniers disséminés un peu partout dans la brousse, en prévision de la période des vaches maigres.







Au village on prépare la fête des récoltes qui pourraient être abondantes cette année. Pour remercier Le Tout Puissant d’avoir permis à la communauté de traverser l’hivernage avec au bout la satisfaction des besoins alimentaires de base. Des sacrifices seront organisés pour, aussi, prier pour les Ancêtres, qui dans l’imaginaire les ont accompagnés pendant toute la saison des pluies. Ces sacrifices sont agrémentés par des séances de luttes sans frappe et des veillées nocturnes où les athlètes s’affrontaient sous les mélodies des cantatrices Sereers aux voix d’or.







En pays Sereers, les lutteurs venus des autres villages, trouvent toujours une famille d’adoption pour ne pas se sentir étrangers. En effet, dès leur arrivée, les lutteurs sillonnent le village organisateur, aiguillonnés par certains jeunes, qui leur indiquent les maisons où habitent les jeunes filles célibataires. Ces dernières jouent le jeu et les accueillent à bras ouverts, sous la bénédiction des parents. Le jour de la lutte, chaque lutteur va se préparer chez sa « fiancée « de circonstance, qui va sortir ses plus beaux pagnes pour le lutteur. Ce dernier, sera accompagné en allant à l‘arène par tout le quartier et en cas de victoire, c‘est la fête jusque tard dans la nuit! Voilà des pratiques qui doivent être réhabilitées pendant cette période où les navetanes sont sources de violence à travers tout le pays.





Bizarrement, cette façon de remercier les Dieux par des séances de lutte, on le retrouve chez les....Japonais. Au cours d’un séjour au pays du Soleil Levant, nous avons eu le plaisir de voir que cette tradition Sereer est pratiquée en Asie. Mais au Japon, contrairement chez les Sereers, c’est au début des travaux champêtres, qu’on implore les Dieux pour qu’ils leur donnent de bonnes et abondantes récoltes. La fameuse saison des Sumos où les Sumotoris avec une force herculéenne, s’affrontent dans une détermination à vous couper le souffle. Pendant ces séances de lutte, les Japonais aspergent l’arène de sel pour conjurer les mauvais esprits qui pourraient venir gâcher la fête ! Malgré les avancées technologiques et le de développement économique de leur pays, les Japonais ont conservé cette tradition en plein 21eme siècle !







Au fait, est-ce que les Sereers n’ont pas laissé dans cette tradition quelque part en Asie pendant leur pérégrination ? Ne riez pas chers cousins Al Pulaars ! N’oubliez pas que c’est pendant leur pérégrination, que les Sereers ont laissé la recette du Lachiri Haako au Fouta ! Cette question, peut-être le Professeur Ogawa, ce Sociologue Japonais qui se prend pour un Al Pulaar, parce qu’il séjourne régulièrement dans le Ferlo particulièrement dans la zone de Linguere, pendant plusieurs mois, depuis plusieurs années. Maitrisant parfaitement la culture sénégalaise, le Pr Ogawa, me lance au cours d’un dîner, comme je suis Al Pulaar, je suis ton maître et toi le Sereer, mon esclave ! J’étais agréablement surpris par cet asiatique qui me rappelle ce beau cousinage à plaisanterie entre Sereers et Al Pulaars que nous devons préserver pour consolider notre cohésion sociale que nous envient nombres de pays africains.



Les feminicides se multiplient à un rythme effrayant dans notre pays et même en Afrique. Cette question est très sérieuse et mérite que l‘on réfléchisse sur notre mode d‘habitation et surtout comment sont contractés les mariages de nos jours.



Il y a un premier constat qui s‘impose, il s‘agit de l‘éclatement de la cellule familiale. Dans les temps, les parents et les familles avaient leur mot à dire dans tous les mariages au sein de la communauté. Le jeune qui devait se marier était orienté vers une famille pour y prendre épouse. Elle peut être la fille d‘un oncle ou d‘une marraine.







Là, la vie du couple est surveillée car, les conjoints habitent dans la même concession que leurs beaux parents qui observent leurs faits et gestes qui sont décryptés pour éviter tout conflit.







De nos jours, la situation est autre. Maintenant, les filles exigent que leurs futurs époux s‘engagent à trouver un appartement pour fonder une famille, loin des regards des parents, qui servaient de régulateurs dans la vie du couple. Avec les stresses de la vie et les difficultés économiques, les nerfs sont à fleurs de peau. A la moindre contradiction dans les propos, voici les dégâts. Et puis, maintenant les femmes ne dépendent plus de leurs conjoints, elles sont salariées et peuvent se prendre en charge en cas de séparation. L‘autorité des hommes s‘est effritée et les femmes ne sont plus soumises à leurs conjoints les yeux fermés dès lors qu‘elles ne sont plus des femmes au foyer!





Que faire? Faudrait-Il recréer les cellules familiales élargies pour sauvegarder les mariages et éviter les divorces devenus quelque chose de banal de nos jours.





La question reste ouverte, au moment où les féministes refusent tout dictat des hommes, regaillardies par la loi sur la parité, dans les fonctions électives.