Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Populisme...primaire !

Nous sortons d‘une semaine de prières pour célébrer l‘anniversaire du Prophète Mouhamed (PSL). Semaine au cours de laquelle, les fidèles musulmans en ont profité pour marquer une pause sur les activités politiques pour se consacrer au spirituel pour se conformer aux recommandations du Prophète de l’Islam.

Dans les différentes familles religieuses, c’était le défilé des autorités administratives et des leaders politiques. C’est ainsi que le Président Macky Sall s’est rendu à Tivaouane où il s’est entretenu avec le Khalife Général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour. Le chef d’Etat a sollicité, auprès du Guide religieux, des prières pour la paix et la cohésion sociale au Sénégal pour que les autorités puissent faire face aux difficultés économiques du moment qui n’épargnent aucun pays dans le monde.

Curieusement, il a été noté une fausse note dans ces visites de leaders politiques. En effet, le porte parole de la coalition Yewwi, Khalifa Ababacar Sall, après les salamalecs et les sollicitations de prières auprès des Guides religieux pour la réussite de leur mouvement a souligné et un compagnonnage solide. Il a ensuite glissé sur la chose politique en traitant leurs rivaux politiques de propos peu courtois qui ont dû gêner le Guide religieux de Médina Baye en ce jour de dévotion et de pardon entre fidèles.

A Tivaouane, la délégation de Yewwi n’a pas pu rencontrer le Khalife Général des Tidianes mais a été reçue Serigne Mawdo Sy Abdoul Aziz au nom du Khalife. Là aussi, des indiscrétions rapportent que Madame Aida Mbodj aurait briefé leur hôte sur l’affaire Adji Sarr / Ousmane Sonko où la dame accuse le leader de Pastef de viol. Comment peut-on imaginer aborder cette question mœurs légère auprès de chefs religieux en ce cette semaine où le monde musulman célèbre le Prophète de l’Islam. Si ce n’est pas de l‘irrespect, c‘est de l‘inqualifiable!. Tout ceci en pensant à la présidentielle de 2024! Mieux, il paraît qu‘un militant de la coalition a mis mal à l’aise la délégation quand il a annoncé au guide religieux que le candidat de Yewwi en 2024 c’est Ousmane Sonko. Les membres de la délégation sont restés muets comme des carpes. On dit bien que le linge sale se lave en famille.

Les camarades de Khalifa Ababacar Sall et Dethie Fall sauront apprécier cette bourde!

La délégation avait bien raison de demander au Cheikh Mahi Niasse de prier pour préserver la cohésion et l‘entente dans la coalition avant l‘élection présidentielle.

Comme le disait James Freeman Clarke, le politicien ne pense qu’à la prochaine élection alors que l’homme d’Etat pense à la prochaine génération.

Et puis on voit à travers les réseaux sociaux le titre de la vidéo de l‘audience de la délégation Yewwi Askaan Wi :Serigne Mawdo Abdoul Aziz Dabakh en larmes devant Khalifa Sall et Ousmane Sonko. En voyant ce titre sans avoir regardé la vidéo, on peut penser que c‘est la présence de ces deux hommes politiques qui a fait pleurer le Guide religieux. Il n‘en est rien! Serigne Mawdo en recevant la délégation a d‘abord évoqué la vie exemplaire du Prophète Mouhamed( PSL). Étreint par l‘émotion pour l‘amour qu‘il porte pour l’Envoye de Dieu, il a écrasé une larme avant de poursuivre ses éloges sur le Prophète de l‘Islam. Il n‘avait pas commencé à répondre à Khalifa Ababacar Sall porte parole du jour. Voilà les Faits.Tout journaliste qui se respecte doit respecter les Faits rien que les Faits ! Il faut éviter de faire dire aux faits ce qu’ils ne disent pas ! Non à la désinformation. Je me demande si le Guide religieux va aimer cette façon de traiter une pareille information le concernant. La première qualité du journaliste professionnel est d‘être honnête intellectuellement! C‘est ce que nous ont appris nos formateurs.



Notre Guy Marius Sagna national s‘est encore illustré ces jours-ci. En effet, il a refusé de prendre les tickets de carburant estampillés Total et Shell, une dotation de l‘Assemblée Nationale pour ses déplacements. Le prétexte de ce refus : c’est des sociétés néocolonialistes. Il préfère qu’on lui serve des tickets Elton ou EDk dans le cadre de la préférence nationale. Noble idée mais mal placée. En fait Elton et EDK achètent certainement sur le marché mondial et les principaux fournisseurs sont les grands pétroliers du monde comme....Total, Shell, Exxon, entre autres et toutes occidentales. Le carburant servi dans les stations Elton et EDK peut bien provenir de ces sociétés occidentales qui sillonnent les mers avec leurs produits pour attendre d’éventuels clients.

Il serait bon, pour notre information, que les journalistes fassent leur travail en se rendant à Elton et EDK pour nous renseigner sur leurs sources d’approvisionnement en carburant.

Et puis quelle marque de voiture conduit Monsieur le Député GMS? C’est Made in Sénégal ? Que je sache, notre pays ne possédant pas encore une usine de fabrique d’automobiles. Il est vrai qu’il y’a des usines de montage par les Iraniens et les Indiens, mais nous sommes toujours avec des produits étrangers.

Logique pour logique, notre GMS national, devrait alors abandonner véhicules, carburant et venir à la place Soweto, lors des sessions parlementaires, à dos....d’âne. Là on aurait vu un véritable nationaliste ! Il ne pourrait pas prendre une calèche parce que toutes les composantes sont fabriquées en Occident, les pneumatiques et les gentes, par exemple. Mieux, notre député devrait quitter, les costumes, pantalons et autres made in Occident. Nos ancêtres s’habillaient avec les feuilles de palmier et habitaient dans des huttes en paille. Ils ne connaissaient pas les constructions faites de briques de ciment et autres toitures en tuiles. Ne parlons pas des climatiseurs qui aident l’honorable député à bien travailler dans la fraîcheur à l’Assemblée et à bien dormir le soir, éliminant toute source de chaleur. Il faut donc se débarrasser de tout cela Honorable Député car c’est le produit des occidentaux !

Non ! ces annonces de GMS, c’est du populisme primaire pour ne pas dire de l’enfantillage.

Non, Honorable Député, consacrez vous au travail que vous a confié le peuple sénégalais en vous envoyant à l’Assemblée nationale. Ce n’est pas pour arracher des urnes ou monter sur les pupitres de l’Assemblée nationale, donnant une mauvaise image du parlement et un mauvais exemple à notre jeunesse déjà polluée par les réseaux sociaux. Là où des insulteurs publics sont scotchés et s’acharnent sur de paisibles citoyens dont le seul tort est de refuser la pensée unique.

Nous profitons de cette semaine Sainte, dédiée au Prophète de l’Islam Mouhamed (PSL) pour rappeler à ces insulteurs de penser le jour de l’oral quand ils seront seul dans leur tombe face au Tout Puissant Seigneur pour rendre compte de leurs actions sur terre au sein de la communauté des hommes. Redoutable moment que tout croyant doit avoir à l‘esprit durant toute sa vie.

D‘ailleurs un message adressé aux fidèles, le Khalife Général des Tidianes l‘a rappelé:

Nous sommes tous responsables devant Allah, à Qui, rien de nos paroles et nos actes, petits ou grands, n‘échappe et règlera nos comptes avec promptitude.



Par ailleurs, on apprend qu’alors Guy Marius Sagna, était Conseiller aux affaires sociales du Maire de Dakar, son patron aurait distribué à certains citoyens besogneux, des bons de ravitaillement à retirer aux magasins...Auchan ! Tiens monsieur le conseiller, si l’information est avérée, on aimerait bien savoir si vous étiez au courant? Où était votre mouvement France Dégage? Autant de questions auxquelles je n’ai aucune réponse. Tout ce que nous savons c’est que, les réalités du Pouvoir ne s’accommodent guère avec des comportements purement populistes !



Abdou GNINGUE

Journaliste Citoyen du monde rural