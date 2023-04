Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Populiste et ....néocolonialiste !

Dans un article intitulé « Enquête sur un avocat agité », nos confrères du JDD (hebdomadaire français paraissant tous les...dimanches), nous révèle la personnalité de l’avocat et écrivain, Juan Branco. C‘est en 2019, qu’il a écrit un livre titré « Le Crépuscule. » que nos confrères qualifient de Pamphlet, dans lequel, le jeune avocat, dénonce « très justement pour beaucoup, de manière caricaturale pour d’autres ».





« La captation de la démocratie par des oligarques puissants en faveur d’intérêts de castes et les liens qui unissent dirigeants politiques ( a commencer par Emmanuel Macron), économiques et médiatiques. »





Récemment, l‘avocat a publié un autre ouvrage au titre provocateur: Treize Pillards. Cette fois-ci, Juan Branco, dénonce treize symboles des corruptions politiques des dirigeants politiques français. Il les cite nommément: d’Emmanuel Macron à Édouard Philippe en passant par d‘autres personnalités de la vie politique française.





Aux dernières élections législatives françaises, Juan Branco était inscrit sous l‘étiquette de la France Insoumise de Jean Luc Melanchon, mais a été battu à plate couture. D‘après une autre information du quotidien français Le Parisien, le 1er Juin 2021, l’avocat a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour viol.







Voilà le jeune et fougueux auxiliaire de la justice, doublé d’un populiste, qui s’en prend à nos institutions, qu'il foule aux pieds. Comment, peut-on s’apprêter à prendre son vol pour aller dans un pays souverain et traiter son chef de l‘Etat de Tyran! Pour qui se prend ce jeune avocat de 32 ans qui cherche de la notoriété en tirant sur tout ce qui bouge dans l‘hexagone et ailleurs? Nous avons connu de grands avocats français, réputés, connus et reconnus, tels que Feu Jacques Verges et autre Robert Badinter, qui a fait abolir la peine de mort en France, alors Ministre de la Justice, sous le magistère du Président François Mitterrand. Ils ont parcouru le monde pour défendre des justiciables dans plusieurs pays, sans populisme ni complexe de supériorité sur les populations des anciennes colonies françaises ! Juan Branco est originaire d‘Espagne, où il a conservé la nationalité. Ce pays était dirigé par un dictateur, le Général Francisco Franco, pendant 36 ans. Aucun avocat n’avait droit à la parole dans ce pays. Après avoir vécu sous une dictature féroce de 1939 à 1975, les espagnols ont retrouvé leur statut.... de sujets, de sa Majesté Juan Carlos, qui a abdiqué, quelques années plus tard, au profit de son fils Felipe VI. On se souvient encore, alors étudiants à Paris, ce jour de décembre 1975, l’annonce de la mort du vieux dictateur, avait occasionné des manifestations de joie dans le milieu des réfugiés espagnols, dans les cafés et rues, de la capitale française. Le sujet, Juan Branco n‘était pas né! Peut-être ses parents ou grands-parents ont été témoins de ces sombres années...de tyrannie en Espagne!