Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Région...laboratoire !

La région de Thiès, qui vient d’abriter le Conseil des Ministres décentralisé et la visite économique du Président Macky SALL, a toujours été le laboratoire de toutes les. grandes réformes que les gouvernements successifs depuis l’indépendance ont eu à mener. On se souvient de la phase test de la première réforme territoriale et administrative de notre pays en 1972. Pendant un an, la région de Thiès a servi de laboratoire pour mieux évaluer le projet de réforme. Il n’est donc pas surprenant que le président de la République annonce une série de décisions qui vont révolutionner le transport ferroviaire et autoroutier au Sénégal.





D’ici à 2026, notre pays aura 531 km d’autoroute alors qu’en 2012, quand il arrivait au Pouvoir, le Sénégal ne comptait que 32 km. Ce maillage autoroutier va quitter Dakar pour aller vers le Nord, à Saint- Louis sur 200 km, vers le centre Kaolack, en passant par Mbour et Fatick, Diamniadio-AIBD, AIBD-Mbour, Thiès-Touba, soit 531 km.





Ces autoroutes aident à transporter en toute sécurité, les personnes et les différentes productions, issues de toutes les régions traversées. Le financement de ces infrastructures par le gouvernement s’est fait grâce au concours de la Banque mondiale pour plus de 200 milliards de FCFA.





Pour ce qui est du chemin de fer, la réhabilitation du réseau ferroviaire de Thiès à Tambacounda et la prolongation du TER ( train express régional) vers Mbour et Thiès, va amoindrir les risques d’accidents de la circulation sur nos routes.





Ces autoroutes et transports ferroviaires participent également au désengorgement de Dakar. En effet, un fonctionnaire travaillant à Dakar, pourra alors résider à Thiès, Mbour voire Fatick, en empruntant toutes ces commodités modernes de transport rapide, comme cela se fait dans tous les grands pays modernes à travers le monde.





Tout cela, pour dire que les infrastructures modernes de transport sont incontournables si un pays veut émerger.





Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, le prolongement du chemin de fer Dakar - Tambacounda -Kidira jusqu’à Bamako, chez nos voisins maliens, va diminuer très sensiblement les accidents de la circulation sur ce corridor qui est trop accidentogene. Les marchandises maliennes, qui transitent par le Port Autonome de Dakar, seront acheminées par le train et cela va aider à prolonger la durée... de vie de nos routes bitumées, très souvent endommagées par ces gros porte containers. Figurez-vous que le chargement d‘un train représente les charges de 50 camions !





Pour l‘autoroute qui va jusqu’à Saint-Louis, elle peut être prolongée en collaboration avec la Mauritanie et le Maroc. Ainsi, les échanges, par voie terrestre, pourront être massifiés entre cette région Nord du continent et Afrique de l‘Ouest, à travers cette infrastructure. On voit donc que les opportunités sont énormes pour accélérer l‘intégration de notre continent. L‘essentiel c’est d’y croire et de le traduire en acte concret, pour répondre aux objectifs du Sommet de l‘Union Africaine sur la problématique des infrastructures en Afrique, tenu récemment à Dakar. Le Sénégal veut certainement jouer le rôle de pionnier sur la question.





La région de Thiès s’est aussi enrichie d‘une centrale électrique de 120 MW extensible à 135 MW. Elle est située à quelques encablures de l’autoroute à péage Dakar-Mbour, dans la commune de Malicounda. Plus tard, la centrale qui fonctionne au fuel va se muter en centrale qui marche au gaz dès que notre production en gaz sera sur le marché. Elle aura coûté 101 milliards de FCFA dans une zone qui polarise plus de 20 villages pour une agglomération peuplée de 60 mille âmes. Mais la centrale pourra alimenter jusqu’à 600 mille ménages dans tout le département de Mbour.



La coupure du signal de Walf Tv par le CNRA (Conseil national de régulation de l‘audiovisuel) a soulevé beaucoup de réactions, parfois émotionnelles voire corporatistes. Il faut reconnaître que les journalistes de Walf ne sont pas allés couvrir la manifestation de Mbacke pour des raisons purement professionnelles. En effet, comme l‘a révélé le PDG de Walf, la chaîne a été payée pour couvrir en direct la manifestation. Walf était dans le publireportage, donc il quitte le champ de l‘Information pour celui de la Communication. Quand on est dans la Communication, on devient Propagandiste. Et puis, le direct dans ce genre de manifestation doit se faire dans un professionnalisme très rigoureux. Il y a certaines images qui ne doivent pas être diffusées, pour protéger une certaine frange de la population, notamment les jeunes. Et puis, on se demande, pourquoi les autres chaînes de télévisions sénégalaises n‘ont pas jugé utile de couvrir en direct cette manifestation? Elles ont dû se dire qu‘un meeting politique est le lieu idéal pour faire de la propagande. Ce qui est loin du travail du journaliste professionnel dont la mission est : INFORMER JUSTE et VRAI !





Abdou GNINGUE