Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Rupture par...la Terreur!

Les nouveaux députés de la 14eme législature, surtout ceux de l‘opposition, avaient promis une rupture d‘avec le comportement, souvent décrié de leurs collègues de la 13eme!





Eh bien! Les Sénégalais ont eu la plus grande surprise de leur vie, en assistant en direct, à un déchaînement de gladiateurs, prêts à tout pour s‘opposer à l‘élection du Président de l‘Assemblée Nationale.





Là, on a assisté à une rupture de toutes les règles de civilité exigées en la circonstance. De mémoire de Sénégalais, on a jamais vu des gendarmes venir dans l‘hémicycle, pour sécuriser un vote. Là aussi, il y a rupture!





Ce n‘est pas ce qui était promis au peuple!





On a vu, le premier magistrat et maire de la ville de Dakar, Barthelemy Dias, candidat au perchoir, venir arracher et jeter par terre le micro qui aurait pu le servir pour diriger ses collègues, s‘il était élu. Ça aussi c‘est une rupture!





Ce n’est pas ce qui était promis au peuple!





On a vu un député, Guy Marius Sagna, se mettre debout sur un pupitre de l‘Assemblée Nationale pour manifester sa désapprobation d’une décision prise, pourtant suivant le règlement intérieur de l‘Assemblée Nationale, arborant une mine de feu, comme à son habitude d‘activiste, producteur de vidéos destinées à l‘opinion internationale. Non content de cet acte répréhensible, notre Guy national, s’empare de l’urne et l’emporte à sa place. Il a fallu l’intervention de son président de groupe parlementaire pour ramener l’urne à sa place. Ça aussi c’est une rupture des bonnes règles de civilité et de bonne conduite.





Ce n‘est pas ce qui était promis au peuple !





Un intrus, déguisé en député, formellement reconnu par notre confrère de Itv, (Video à l’appui) Coumba Ndoffène Ndiaye, membre de la conférence des leaders de Yewwi, s’exprimant comme un opposant, a été démasqué et chassé comme un malpropre par les forces de l‘ordre. Dans une explication tirée par les cheveux, le vrai faux député dit à nos confrères de la Radio Futurs Médias qu’il y a eu une confusion de nom entre lui et la dame Coumba Ndiaye qui n’est même pas de sa coalition Yewwi. Et puis, pourquoi les responsables de Yewwi pendant plus d’un mois, ne lui ont pas signifié son élection au Parlement depuis la proclamation des résultats ? Ici, il me semble, qu’il y a une mauvaise fois qui ne dit pas son nom. Mais la faute incombe en partie, aux détenteurs de la liste officielle des députés élus et chargés du contrôle de leur entrée dans l’hémicycle. Monsieur Coumba Ndoffène Ndiaye a souligné que ces derniers ont modifié la liste officielle qu’ils avaient, en ajoutant Ndoffène, à sa demande, à côté du nom de la....dame Coumba Ndiaye. C’est cette forfaiture qui l’a sauvé d’un mandat d’arrêt, direction Rebeuss, en compagnie de ses complices de l’administration parlementaire qui ont commis une faute lourde en surchargeant un document officiel. C‘est une légèreté inadmissible qui devrait être sanctionnée.





Ça aussi, c’est une rupture du pacte de confiance entre gens responsables. Ce n’est pas ce qui était promis au peuple !





On a vu des députés, jeter des bouteilles d’eau en direction du présidium où étaient assis une Dame, doyenne et présidente de séance et le Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale.





Ça aussi, c’est une rupture qui s’insère dans le non respect des aînés( on est en Afrique) donc une impolitesse caractérisée.





Ce n’est pas ce qui était promis au peuple !





Bref, nous avons assisté à une Rupture par la ....Terreur ! On a envie de reprendre en chœur la chanson de Francis Cabrel : Est-ce que ce monde est sérieux !





Cheikh Bamba Dièye, membre de la conférence des leaders de Yewwi Askaan Wi, dépité par le comportement des nouveaux députés ce 12 Septembre au sein de l‘hémicycle, se désole et écrit: cette classe politique est une honte, elle est inutile, vindicative et dangereuse. Elle montre qu’elle n‘est intéressée que par le pouvoir et l‘intérêt politicien.





Pour Cheikh Bamba Dièye, le pays, le citoyen et nos urgences ne les intéressent pas! C’est pourquoi il leur crie dessus, en français et en anglais, SVP, en leur disant : Honte à vous! Schame on you !





Au vu de tout cela, peut-on appeler, sincèrement, ces gens là Honorables députés, dans la mesure où ils ont eu un comportement qui déshonore toute la Nation ? Dans le Petit Larousse on définit Honorable par celui qui est :Digne de considération, d’estime; qui donne droit au respect, à la considération.





La question reste posée à . tout Sénégalais, conscient de la préservation de la bonne réputation et du respect dont jouit le Sénégal dans le monde.





Aucun Sénégalais ne peut accepter, de voir l’image de notre pays, ternie par des gens mus par des intérêts crypto personnels et souvent bassement matériels! !





En définitive, on peut dire que, ces nouveaux arrivants, sont tous partisans de la fameuse théorie « On change Tout, pour que ...Rien ne change »!





C’est dire que tous ceux qui avaient espéré avoir une Assemblée de rupture, dans le sens d‘une amélioration de ce qui était constaté durant la 13eme législature, ont dû déchanter. Ils ont vu, en direct, une Rupture....par la Terreur!



Dans le camp présidentiel il y a le cas Aminata Mimi Touré. Elle a été déçue de n’avoir pas été retenue pour occuper le perchoir à l’ Assemblée nationale. C’est une réaction humaine teintée d’émotionnelle après avoir dirigé la liste de Benno Book Yakaar avec une victoire étriquée face à l’opposition. Mais avant cela, elle a été choisie parmi des militants de la première heure, pour ne pas dire fondateurs de l’Alliance pour la République (APR), pour occuper successivement le Ministère de la Justice (ministère de souveraineté), Premier Ministre et Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Autant de nominations qui auraient pu être contestées pour militantisme de la dernière heure. Mais non, les militants APR ont certainement respecté la discipline de parti, laissant Mimi travailler en toute sérénité.





Et puis nos hommes politiques, doivent cesser, une fois déchargé de leurs fonctions, traiter leur ex patron de tous les noms d’oiseaux. La reconnaissance, qui est une Vertu fondamentale dans la culture negroafricaine, est foulée aux pays par nos politiciens. En effet, quelqu’un qui vous a confié une responsabilité, parmi des millions de citoyens, la morale sociale voudrait qu’on évite de dire du mal de cette personne. Mais la jurisprudence Abdoul Mbaye est là ! Premier...Premier Ministre de Macky Sall dès sa première élection en 2012, il est devenu l’un de ses plus farouches opposants. Ce comportement entre t-il dans les valeurs ancestrales de la Culture negroafricaine où la Reconnaissance en est un pilier fondamental.





En définitive, ce que les citoyens réclament, c’est une collaboration intelligente et sincère entre tous les députés pour l‘intérêt de tous les citoyens dans un Parlement où règne la paix des cœurs.



Enfin!, nous avons un nouveau Premier Ministre en la personne de Amadou Ba, un haut cadre de l’administration qui a fait ses preuves au ministère des Finances où la croissance est passée de près de 2 pourcent à 6 pourcent.





Il dirige, selon ses propres termes, une équipe de combat contre certainement, les nombreuses difficultés auxquelles, nous autres Gorgorlous nous sommes confrontés, à savoir, la hausse vertigineuse des prix des produits de grande consommation, les inondations, le chômage des jeunes, entre autres.





Cette équipe doit se mettre immédiatement au travail. Il s’agira, comme l’a dit le Premier Ministre, de faire, selon la formule de l’école, « Oubi Tey, Diangue Tey », c’est à dire commencer le travail immédiatement en mode Fast Track!





Au service exclusif des intérêts du peuple sénégalais.





Parmi les ministres remerciés, la surprise est venue du départ de Matar Ba, le seul ministre des sports qui a gagné la coupe d’Afrique des Nations de Football et qualifié, la même année, l’équipe nationale de football à la Coupe du Monde qui s’ouvre dans près de 2 mois au Qatar.



Lachiri Haako no weli no Fewi Gamou! A Diarama ! Diaramone !





Je vois mes cousins Al Pulaars sourirent en coin, comme pour dire, qu’ils ont convaincu le Sereer qui a dégusté vendredi dernier un bon Lachiri Haako bien frappé, avec ces morceaux de viande qu’accompagne du poisson séché moulu avec un goût qui vous chatouille les papilles ! J’en redemande encore et encore !





D’ailleurs je vais mobiliser un comité d’experts pour qu’on crée une commission de réflexion pour proposer l’inscription du Lachiri Haako, comme le Tiebou Dieune, au patrimoine mondial de l’UNESCO.