Le Bloc-notes de Abdou GNINGUE - Voyager.....non déménager!

En Afrique, quand on voyage, on a l’impression que nous déménageons. Nous ne savons pas voyager léger. Toutes sortes de bagages nous accompagnent, valises, malles, coqs, chèvres, entre autres. Avec autant de bagages, comment les bus peuvent transporter les citoyens en toute quiétude et sécurité. Ce n’est pas possible ! Le Père Léo nous enseignait, l’Enracinement et l’Ouverture. Il s’agit de voir, ce qui se fait de bon ailleurs pour le transposer chez nous. En Europe, vous pouvez vous rendre dans toutes les capitales européennes par transport terrestre et dans des bus confortables. Les accidents y sont rares voire presque inexistants. Pour le transport interurbain, c’est les chemins de fer qui sont privilégiés à l’image de notre TER (train express régional). Vivement que ce TER puisse être prolongé pour qu‘on ait un maillage complet du pays avec ce système transport. Ce sera dans le cadre de l‘équité territoriale! Déjà, les autoroutes sont en chantier, comme Mbour/ Fatick/Kaolack en attendant l‘autoroute du Nord Thiès/Tivaouane/Saint Louis. L‘avantage de ces autoroutes c‘est de nous faire éviter beaucoup d‘accidents dus à des chocs frontaux.





Vous allez en Amérique, le transport inter États c‘est presque le même système que l‘Europe! à part que dans ce pays, presque continent, l‘avion règne en maître. Mais les bus inter États sont très fréquentés et en toute sécurité. Quand vous déménagez, c’est l’affaire d‘une société privée qui a des représentants dans tous les 50 États américains. Si on transposait cette société au Sénégal, il vous suffit de louer un des camions pour vous rendre de Dakar à Tambacounda. Vous arrivez à destination, un représentant de la société de transport dans cette ville vient récupérer le véhicule pour le ranger dans le parking régional. Cela, est l’œuvre d’hommes d’affaires spécialisés en matière de transport pour le bénéfice des citoyens.





La société Dakar Dem Dikk fait un excellent travail dans le domaine. D‘aille beaucoup de Sénégalais véhiculés, préfèrent emprunter ces bus très confortables et à des prix très abordables, pour les voyages interurbains. DDD pense élargir ses activités dans la sous-région, Afrique Dem Dikk. On apprend, que l‘Etat a promis d‘augmenter le parc de la société nationale des transports, pour mieux servir les passagers.





Mais diable ! pourquoi nos hommes d‘affaires ne mettent pas les pieds sur l‘accélérateur pour s‘approprier cette activité lucrative et fort rentable. Cette activité est laissée à des transporteurs informels, à la recherche effrénée des sous et qui refusent le progrès. Ils ne font que rafistoler, à longueur d’année, leurs bus, souvent âgés de plusieurs décennies. Ils ne se préoccupent guère de la sécurité des passagers encore moins de leur confort. Les pneumatiques sont souvent usés plus lisses que des nappes de prières. On joue avec la sécurité des citoyens, rien que pour de l’argent. Pourtant, ces bus ont une durée de vie limitée par le fabricant. Mais ce que l’on constate, dans notre pays, tous les bus de transport importés roulent au-delà de l’âge limite de circulation. Pour aggraver la situation, ils subissent de graves modifications. Ils nous arrivent sans porte bagages parce qu’ils sont équipés de soutes à bagages, comme dans les avions. Si vous mettez un porte bagages sur le toit, le centre de gravité se déplace et les pneumatiques ne pourront plus supporter normalement toute cette charge. Et bonjour les dégâts !





Ensuite, ce couloir à l’intérieur du bus, sert au déplacement des passagers dans l’habitacle et non à installer des sièges supplémentaires appelés versailles ! Et puis, selon certains spécialistes, en matière de transport, en cas de choc du véhicule, les passagers assis sur ces versailles sont souvent les premières victimes. C’est dire que tout ceci doit disparaître au vu du grave accident qui a fait plus de 40 morts, la semaine dernière, dans la région de Kaffrine.



Après les journalistes nouveaux, voici des intellectuels nouveaux du Sénégal. Il suffit de changer de station de responsabilité, pour se mettre dans la peau d‘un défenseur du peuple avec des contributions souvent méchantes envers celui qui, ne serait-ce qu‘un jour, vous a confié une responsabilité d‘État. Combien d‘anciens ministres, directeurs généraux ou hauts cadres, tirent à boulet rouge sur celui qui les avait responsabilisés puis déchargés. En général, pour résultats insuffisants. Ou simplement, pour céder leur place à d‘autres Sénégalais aussi méritants qu‘eux. Ils réagissent comme si on est né Ministre, Directeur, pour le rester à vie.





D‘autres intellectuels, agrégés de Droit ou Professeurs émérites, se font avocats, dans un procès où ils n‘ont pas accès au dossier mais prononcent tout même... un verdict. Il est vrai, le Droit n‘est pas une science exacte mais requiert de la sérénité , loin des prises de position émotionnelles, qui mènent toujours vers des jugements hâtifs parce que... intéressés et partisans. Hé oui ! On ne sait jamais, de ce que demain sera fait ! Et on pourra brandir un document de....soutien, publié au temps des vaches maigres. Vient le temps des vaches grasses, on pourra alors dire: Me voici ! D’un ton besogneux !

Suivez mon regard !





Au village, toujours branché dans l‘actualité, cette ingratitude de certains intellectuels a été au centre des palabres, après avoir dégusté un bon couscous arrosé de sauces d‘arachides avec comme garniture le Niebe nouveau, sorti directement des champs. Chers cousins Al Pulaar ne souriez pas! Votre part de Niebe arrive, on attend tout juste la reprise du service de Jot Na Ci express de la Poste pour envoyer les livraisons.





Donc, ce comportement de certains intellectuels, qualifié purement et simplement d’ ingratitude, a été dénoncé, car au village, les valeurs telles que la reconnaissance et le respect d‘un bienfaiteur sont incontournables. Fouler aux pieds, ces valeurs qui garantissent une bonne harmonie dans la vie communautaire, est inadmissible. L‘auteur d’un tel acte, n’est plus associé à la prise de décisions fortes pour réguler la vie sociale. Il devient une sorte de paria et il est regardé de travers ! En général, les auteurs, de tels actes, préfèrent s‘exiler, pour trouver ailleurs une vie nouvelle, dans le plus grand anonymat !





Avant de se séparer, un vieux sage, avec son smartphone tout neuf que lui a envoyé son fis qui vit à l'étranger, a fait écouter à l’assistance deux déclarations de deux responsables de l’opposition qui validaient un deuxième quinquennat pour Macky SALL, après le référendum de 2016 sur la révision de la Constitution. Ceux qui n’avaient jamais regardé cette vidéo ont demandé à l’assistance si c’est les mêmes personnes qui s’opposent aujourd’hui à la candidature de Macky SALL. Affirmatif ! et d’un ton sec, dit un ancien combattant de la guerre d’Algerie, qui ajoute : il est vrai que depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous le pont de la Gambie, le pont Nelson Mandela de Foundiougne et le pont de Marssassoum. Ceci explique cela.