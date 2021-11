Les Chroniques du Doyen – Cheikh Bakhoum, à la conquête de Grand Yoff (par Majib Sène)

Le Sénégal, tout le monde en convient, est un pays petit par sa taille, mais absolument grand par la qualité de ses filles et fils. C’est ainsi que, depuis les temps immémoriaux, il a servi de support à la lutte pour l’affirmation de la personnalité africaine. L’idée de base ayant été de prendre appui sur la culture, considérée comme le terreau essentiel de toute politique de développement. Dans la génération actuelle, il y a des jeunes qui font notre fierté par la qualité de leurs savoirs dans tous les domaines de l’activité humaine. Parmi ces jeunes porteurs d’espoir, on distingue Cheikh Bakhoum, actuel Directeur Général de l’Agence de l’Informatique de l’État (ADIE)/. Après de brillantes études primaires, secondaires et universitaires, il décroche le diplôme d’ingénieur dans le domaine si complexe des sciences de l’informatique. Malgré sa jeunesse, il comptabilise déjà plusieurs années d’expérience dans ce secteur qui joue un rôle de premier plan dans l’économie nationale. On ne cessera jamais assez de dire que les nouvelles techniques de l’information et de la communication jouent un rôle primordial dans notre marche résolue vers l’émergence, un des grands paris à la fois audacieux et ambitieux du Président Macky Sall. Dans le cadre que voilà, Cheikh Bakhoum se positionne comme un acteur efficace, intelligent, pragmatique, en phase avec les initiatives heureuses du chef de l’état. Sa particularité, c’est d’être un monstre du travail vite fait et bien fait, donnant l’exemple à l’ensemble de ses collaborateurs. Partout où le devoir l’a appelé, il a engrangé des points importants tant dans le domaine professionnel que dans le renforcement de son audience et de sa crédibilité. Pour mieux servir les intérêts du peuple sénégalais, il s’est engagé dans la politique en décidant d’aller à la conquête de la municipalité de Grand Yoff. S’il remporte la victoire au soir des élections du 23 janvier 2022, Grand Yoff dans un laps de temps, changera positivement de physionomie. L’homme possède un riche carnet d’adresses qu’il pourra exploiter à bon escient dans l’intérêt bien compris de sa commune. Un bon maire c’est celui qui a des entregents au-dedans comme au-dehors pour réaliser des investissements extra budgétaires. Cheikh Bakhoum a dans son jeu des atouts aussi importants pour faire plus et mieux que ses prédécesseurs dans le cadre que voilà. Il appartient aux populations de Grand Yoff de savoir bien choisir et dans cette optique, Cheikh Bakhoum incarne l’espoir.