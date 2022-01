Ousmane Sonko doit parler ou se taire à jamais ! (Par Madiambal Diagne)

Des militaires sénégalais ont été attaqués, le lundi 24 janvier 2022, par une escouade d’individus armés, supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc). L’attaque a fait 3 morts dans les rangs des militaires sénégalais, qui sont en mission internationale en Gambie. Neuf de leurs camarades manquent encore à l’appel et nul ne sait pour l’heure ce qu’il en est de leur sort. Ce bilan particulièrement lourd interpelle la Nation entière. En Gambie, théâtre des opérations, toute la classe politique a dénoncé, d’une même voix, cet acte ignoble. Si les sujets de consensus sont difficiles à trouver au pays du Président Adama Barrow, l’attaque dont ont été victimes les soldats sénégalais a provoqué l’unisson de l’opposition et du pouvoir, pour la dénoncer et surtout appeler à la libération immédiate des soldats pris en otage. Mais au Sénégal, le Président Macky Sall semble porter seul le deuil.



Qu’attendrait le Sénégal pour observer un deuil national ?



Le chef de l’Etat, son gouvernement et l’Armée nationale ont réagi pour déplorer cette attaque et ont promis de tout mettre en œuvre pour retrouver les soldats disparus et surtout, pour que plus jamais une telle déconvenue n’arrive à nos soldats. Ce n’est certainement pas suffisant. Loin s’en faut ! Attendrait-on de s’assurer du sort des soldats disparus pour décréter un deuil national ou mettre les drapeaux en berne ? L’Armée sénégalaise a connu plusieurs épisodes dramatiques du genre, dans le cadre d’opérations en Casamance, mais il faut dire que ce dernier coup est difficilement acceptable. En effet, l’accalmie était revenue dans la zone, grâce à des opérations de sécurisation menées pour démanteler des bases rebelles et pousser les irrédentistes casamançais jusque dans leurs derniers retranchements. Le Président Macky Sall avait tenu à ce qu’il n’y ait plus de sanctuaire rebelle en territoire sénégalais. Assurément, il était écrit dans ces colonnes, le 22 février 2021, que «Macky Sall gagne une guerre de 40 ans». Ainsi, les combattants du Mfdc se mettent à commettre leurs attaques contre l’Armée sénégalaise à partir de l’étranger. Les populations locales ont pu apprécier cette nouvelle situation de paix car elles ont été épargnées des braquages et autres attaques sauvages. Il s’y ajoute qu’il est révoltant que les soldats aient payé de leur vie la vénalité de milieux mafieux prospérant dans des trafics de bois prélevés des forêts de Casamance. Seulement, le coup dur porté contre les soldats en mission en Gambie est d’autant plus cruel qu’il intervient dans un contexte politique qui a pu faire craindre la recrudescence de velléités indépendantistes, avec les succès électoraux engrangés par Ousmane Sonko et sa coalition électorale Yewwi askan wi (Yaw) dans certaines localités de la Casamance. Déjà, dans son discours de campagne électorale, le leader de Pastef accréditait de manière manifeste, l’idée d’une séparation de la Casamance du reste du Sénégal, avec l’instauration d’une monnaie locale. Tout le monde avait déjà constaté les liens troubles ou autres accointances entre Ousmane Sonko et des leaders indépendantistes casamançais mais aussi, le fait que cette subite résurgence d’une attaque contre l’Armée intervienne le lendemain d’une telle victoire électorale ne manque pas de susciter davantage des interrogations. En effet, la concomitance ou l’occurrence a pu gêner plus d’un observateur. D’ailleurs, certains analystes avaient exprimé leur inquiétude sur les plateaux de télévision, le soir du 23 janvier 2022, de voir certains groupes rebelles chercher à profiter de la nouvelle situation politique pour se faire entendre. On peut bien dire que cela n’a pas raté. Il reste que le plus étonnant est que Ousmane Sonko s’emmure dans un silence assourdissant sur ce drame subi par l’Armée sénégalaise. Serait-il trop demander à Ousmane Sonko de s’émouvoir de la mort de nos soldats et/ou de présenter des condoléances aux familles des victimes et d’exiger la libération des personnes prises en otage ? Quel calcul politique vaudrait-il de sacrifier l’Armée nationale à l’autel d’on ne sait quel prix d’un soutien de milieux indépendantistes ? Ousmane Sonko n’a pas le «droit au silence» sur cette nouvelle affaire. Plus d’une fois il a suscité la polémique ou la controverse par ses prises de position sur des questions relatives à la Casamance. Mieux, ne s’est-il pas proposé comme celui qui devra consacrer l’avènement d’une paix définitive en Casamance ? Ces 3 soldats tués et ces 9 soldats disparus ne mériteraient-ils pas le moindre tweet de sa part ? Ousmane Sonko n’a même pas daigné faire taire ou se démarquer de l’indigne campagne organisée sur les réseaux sociaux par des responsables bien identifiés de son parti, qui cherchaient, suite à l’accrochage meurtrier entre des soldats et des rebelles, à accréditer l’idée que c’est Macky Sall qui manœuvrait ainsi pour réveiller les démons de la guerre en Casamance, parce que son camp aurait perdu les élections locales à Ziguinchor. Dire que même Abdoul Mbaye et Guy Marius Sagna se sont dit émus par ce drame qui frappe l’Armée nationale et le Sénégal tout entier !