Paris sportifs : Un danger promu par des artistes et influenceurs sénégalais (Par Maria Diop)

Les paris sportifs sont devenus une tendance croissante dans le monde entier, et le Sénégal ne fait pas exception. Cependant, la promotion de cette activité par des artistes et influenceurs sénégalais soulève des inquiétudes quant à son impact sur la jeunesse. Alors que ces personnalités jouissent d'une grande popularité et d'une influence considérable, leur participation à la promotion des paris sportifs peut avoir des conséquences néfastes sur la jeunesse sénégalaise.





On peut citer Mia Guissé, Pa Oumar Diop, Akhlou Brick, Pape Diouf et tant d’autres qui font la promotion de ces jeux de hasard sans gêne ! Normaliser une pratique dangereuse ! Les artistes et influenceurs sénégalais jouent un rôle majeur dans la vie des jeunes. Leur popularité et leur présence sur les réseaux sociaux leur permettent d'atteindre un large public, en particulier les adolescents et les jeunes adultes.





Malheureusement, certains d'entre eux ont choisi de promouvoir les paris sportifs, contribuant ainsi à normaliser cette pratique auprès de leurs fans. La promotion des paris sportifs peut inciter les jeunes à développer une dépendance au jeu, les poussant à parier de manière excessive et à risquer leur argent.





De plus, cela peut créer une fausse perception selon laquelle les paris sportifs sont une voie facile vers la richesse, négligeant ainsi l'importance du travail acharné et de l'éducation. Déscolarisation, frustration, délinquance, sont autant de maux dont souffrent certains parieurs. Le nombre de témoignages sur les réseaux sociaux ne cessent de croître sur le sujet. Face à tout cela, en tant que personnalités publiques, les artistes et influenceurs sénégalais ont une responsabilité envers leur public, en particulier envers les jeunes qui les admirent. Il est essentiel qu'ils prennent conscience de l'impact de leurs actions et des messages qu'ils véhiculent. Et les internautes sénégalais ne cessent de leur rappeler ce rôle majeur au sein de la société.





La société sénégalaise interpellée, il est dès lors impératif que des campagnes de sensibilisation soient mises en place pour informer les jeunes sur les risques associés aux jeux de hasard et les encourager à adopter des comportements responsables. Il est essentiel que ces personnalités prennent conscience de leur influence et utilisent leur plateforme pour encourager des activités plus saines et éducatives. De plus, des mesures réglementaires et des campagnes de sensibilisation sont nécessaires pour protéger les jeunes contre les dangers des jeux de hasard. La responsabilité collective de la société sénégalaise est cruciale pour préserver la santé et le bien-être de la jeunesse.