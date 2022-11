Chronique sur les lions de la Téranga

Le 12e Gaïndé a du pain sur la planche ce vendredi. Autant que les Lions, face au Qatar. Les deux sélections reviennent toutes deux de défaites-surprises. Les champions d’Asie et d’Afrique en titre ont respectivement été braqués par l’Equateur et les Pays-Bas sur le même score : 2 buts à 0. Douloureuse entrée en matière pour le Sénégal et le pays organisateur du Mondial 2022. Mais tout n’est pas perdu pour l’un et l’autre. Ce deuxième match aura des relents de revanche sur le sort. De part et d’autre, les stratégies sont en train d’être peaufinées, les joueurs préparés, les supporters remobilisés.





Le contingent sénégalais s’est particulièrement fait remarquer, ce 21 novembre, au stade Al Thumama de Doha, sur le terrain autant que dans les gradins. Dans ce qui était présenté comme le choc du groupe A, les Lions ont joué tambour battant face aux Oranje des Pays-Bas alors que le 12e Gaindé a rythmé le match au son des percus et des chants Assiko entre autres,… Une ambiance qui n’a pas empêché Captain Koulibaly et ses coéquipiers de baisser la garde, perdant la partie à la dernière minute de jeu. Toute défaite est amère. Toute défaite est cependant une leçon. Bien plus, elle peut être le tremplin vers une victoire historique. Sans aucun doute, ce Qatar-Sénégal sera « pati sangana » (la partie sera sanglante) comme dans un combat de gladiateurs car les enjeux sont importants. L’issue du match maintiendra le vainqueur en vie et scellera le sort du perdant. Les protagonistes sont condamnés à la concentration jusqu’au coup de sifflet final.





Les Lions ont besoin de notre énergie positive





En attendant, nos compatriotes dissèquent encore la méthode Aliou Cissé, discutent ses choix, doutent de ses capacités… Pourtant, même si nous sommes dix-sept millions de coachs, Cissé est l’Élu. C’est lui qui est payé pour faire le job et il connaît ses poulains. Mieux que nous, en tout cas. Il connaît leurs capacités, leur forme du moment, leur état d’esprit et donc, mieux que quiconque, le pourquoi du comment aligner ses joueurs. Le sélectionneur national ne manque pas d’atout même s’il a perdu des pièces maîtresses (Mané et Kouyaté). Son génie sera de composer une équipe conquérante. Une équipe se construit dans le temps, autour d’une ossature. Elle est mue par un esprit. Cela ne fait pas défaut à Cissé. J’apprécie son opiniâtreté face à la vague de critiques pas toujours positives, encore moins objectives. Laissons-le écrire l’histoire de l’odyssée qatarie des Lions en victoires. Dans cette aventure, les Lions ont besoin de notre énergie positive, unis, « épaule contre épaule », debout « comme les grands palmiers verts » pour amener le « Sénégal en avant » !