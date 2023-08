Politique, l’art de trahir ses compagnons (Par Mbaye Sadikh)

Participer au dialogue national initié par le président Macky Sall est un droit qu’on ne saurait dénier à Taxawu Sénégal. En faire un deal avec Macky Sall relève d’une trahison vis-à-vis de ses alliés, surtout lorsque Taxawu s’accorde avec Benno sur des dispositions qui réhabilitent Khalifa et Karim en écartant Sonko. Mais lorsque les conseillers municipaux de Pastef sont évincés du bureau de la municipalité, le doute n’est plus permis.





Ainsi, par ce compagnonnage avec Taxawu Sénégal, le Pastef apprend à ses dépens que sous les tropiques, la politique n’est pas une question de valeurs et de principes ; mais une affaire de ruse et de calculs. Lorsque Barthélémy Dias travaillait à rapprocher Khalifa Sall et Ousmane Sonko, les naïfs avaient cru à la naissance d’une solide coalition de l’opposition pour faire face à Macky Sall.





Il était sans doute loin de penser que c’était peut-être pour Taxawu, mal en point à l’époque, l’occasion d’utiliser la locomotive Pastef pour se refaire une santé et des plumes, afin de prendre son envol, sur le dos de Sonko, s’il le faut. A Taxawu, des responsables aiment répéter qu’ils sont dans la politique avant 2000. Par conséquent, ce n’est pas des néophytes d’un parti né en 2016 qui leur apprendront comment s’y prendre. A l’heure actuelle, l’histoire leur donne raison. En attendant la suite des évènements.





Pourtant, le Pastef pouvait décrypter très tôt le message lancé par Wallu, la coalition dirigée par le Pds. Lorsqu’il s’est agi d’aller aux élections législatives, les deux coalitions de l’opposition (afin !) ont fait bloc commun. Abdoulaye Wade et son parti ont profité de la dynamique Sonko-Khalifa pour se faire le maximum de députés.





Et immédiatement après les résultats, il y a eu une petite polémique sur le nombre de députés obtenus par Yewwi d’une part et Wallu d’une part. C’était un premier signal pour un groupe censé avancer ensemble. Une fois à l’Assemblée nationale, le message est devenu patent, le Pds a montré qu’il est plus proche de Benno que de Yewwi. C’est ainsi qu’il a aidé Macky Sall à sortir Mimi Touré de l’hémicycle, mettant en avant son contentieux avec l’ancien ministre de la justice. Or, en vérité, pour une vraie opposition, barrer la route au pouvoir de Macky Sall, grâce à la voix de Mimi Touré, était beaucoup plus utile et stratégique que d’assouvir sa rancune à l’encontre de l’ancien PM.





Mais ainsi va la politique au Sénégal. Ce qui se passe entre Taxawu et Pastef n’est que la partie visible de l’iceberg. Peut-être que d’autres partis ou leaders sont en train de manœuvrer contre Pastef ou une autre formation.





De toute façon, dans le camp en face, Macky Sall a déjà compromis les chances de son dauphin qui devra refaire son retard sur ses adversaires. Il s’y ajoute que jusqu’ici il ne daigne pas donner un nom. Certains se sont certainement déjà sentis trahis. Lui aussi se sentira trahi le jour où il désignera le candidat, disons…son candidat.