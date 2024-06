Ratage sur le pèlerinage, des têtes qui risquent de tomber

Le convoyage des pèlerins a encore connu des difficultés, malgré un conseil interministériel et de fortes annonces. Des pèlerins qui devaient partir le vendredi 31 ont dû attendre samedi. D’autres qui devaient partir le week-end étaient à Dakar jusqu’au lundi 3, avec une incertitude totale sur le jour et l’heure du départ. Parallèlement à cela, la presse rapporte qu’il y a des pèlerins qui, une fois à Médine, n’avaient pas d’hôtel pour se loger. Autant de manquements donc pour « un Hajj zéro couac ».







Que va-t-il se passer alors après ces impairs ? Combien de têtes vont tomber et lesquelles ? En tout cas, si le gouvernement reste conséquent avec ses annonces, le sabre sera brandi. «Si cela ne se passe pas très bien, des sanctions vont tomber. Le Premier ministre a été clair : s’il y a des couacs, des têtes vont tomber, à commencer par le ministre. Ça veut dire que nous n’avons pas droit à l’erreur », avait annoncé le ministre des transports, El Hadji Malick Ndiaye.





Pour l’instant, les manquements sont imputés à Air Sénégal qui peine à respecter son planning de vol. La compagnie aérienne nationale fait l’objet de critiques, y compris de la part du ministre de tutelle. « Les problèmes, ce n’est pas que le pèlerinage, nous les vivons aussi dans les autres vols réguliers. Je me demande même si je dois dire régulier parce qu’il y a souvent des retards, des annulations de vols ». El Hadji Malick Ndiaye annonce même un plan de redressement et de relance d’Air Sénégal. C’est donc peu de dire que le Directeur général, El Hadji Badara Fall est plus que jamais sur siège éjectable, lui qui a été nommé par l’ancien régime de Macky Sall.





Cependant, il y a lieu de se demander si la responsabilité des manquements est imputable uniquement à la compagnie Air Sénégal. Pour pallier le déficit, le ministre a trouvé des compagnies pour relayer Air Sénégal. Pourtant, ces difficultés étaient presque prévisibles. D’abord, parce que la compagnie a connu des difficultés pareilles dans le passé. Ensuite, cette année encore, elle n’a pas donné toutes les garanties. Et c’est le ministre lui-même qui l’avait dit avant la survenue des problèmes. « Il y avait des craintes à la fois sur les compagnies aériennes, particulièrement sur Air Sénégal, à faire toutes les diligences nécessaires pour disposer des avions, mais surtout des autorisations. C’est ce matin-même que nous avons reçu le deuxième avion ». En d’autres termes, c’est presque à la dernière minute que la compagnie a eu les avions et l’autorisation nécessaire. La suite prouve que tout n’était pas prêt, puisque, selon les autorités, les retards sont dus au fait que les avions loués par Air Sénégal n’ont pas été disponibles à temps. Le gouvernement a donc misé sur la compagnie en ayant conscience des risques.





Certes, la préférence nationale doit être de mise, mais il faut que le minimum soit assuré ; ce qui n’est visiblement pas le cas pour Air Sénégal.





En somme, s’il est presque certain que la tête du DG de la compagnie aérienne sera coupée, peut-être même en plein vol, il y a lieu de se demander si les sanctions doivent se limiter à lui. Il est peu probable que la tête du ministre tombe, mais il est évident qu’il ne doit pas être le fusible dans cette affaire.