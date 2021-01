10 000 $ et des centaines de gadgets sympas : C'est la Presents Time à 1xBet !

Décembre est l'un des mois les plus magiques de l'année. L'anticipation des miracles est déjà dans l'air, car les fêtes arrivent bientôt ! 1xBet veut que ses clients fêtent Noël et le Nouvel An dans la meilleure ambiance possible. C'est pourquoi elle lance une grande campagne - Presents Time .

Grâce à cette promotion, le bookmaker offrira de nombreux prix de grande valeur à ses membres. Ordinateurs portables, smartphones, consoles de jeux, casques et montres intelligentes sont les récompenses que les clients peuvent gagner en participant à la promotion. Et bien sûr, le prix principal de 10 000 $ !

Pour participer, il vous suffit de :

vous inscrire ou vous connecter sur le site de 1xBet Allez à la page de promotion et cliquez sur le bouton "Participer Placez des paris d'un dollar ou plus sur des événements sportifs. Pour chacun d'entre eux, les joueurs peuvent ouvrir un cadeau du Nouvel An sur la page de promotion, qui contiendra des points bonus pour de nouveaux paris ou des billets chanceux.

Lorsqu'un joueur accumule 10 billets, il devient automatiquement un participant au tirage au sort hebdomadaire de prix intéressants ! Il y aura quatre tirages de ce type au total : Les 21 et 28 décembre , ainsi que les 4 et 11 janvier . Chacun d'entre eux sera mis en vedette :

? 1re place : smartphone Apple iPhone 12 Pro Max (1 gagnant)

? 2e place : smartphone Apple iPhone 12 Pro (2 gagnants)

? 3e place : smartphone Apple iPhone 12 (3 gagnants)

? 4e place : Smartphone Samsung Galaxy A71 (8 gagnants)

? 5e place : smartwatch Apple Watch Series 6 (10 gagnants)

? 6e place : smartwatch Apple Watch SE (15 gagnants)

? 7e place : smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 (15 gagnants)

? 8e place : Casques AirPods Pro (20 gagnants)

? 9e place : Casques Samsung Galaxy Buds Live (20 gagnants)

De plus, tous les joueurs qui auront accumulé 20 billets ou plus pendant la campagne participeront au tirage du super prix le 12 janvier . Le premier prix est un incroyable montant de 10 000 $ , tandis que les autres prix comprennent 5 MacBooks Pro, 10 iPhones 12 Pro Max, 10 Samsung Galaxy A71, 15 consoles Sony PlayStation 5, 20 montres Apple Série 6 et 39 AirPods Pro. C'est une excellente occasion de vous récompenser avec le meilleur cadeau pour les fêtes !