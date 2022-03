Application des nouveaux tarifs du Grand Pont Nelson Mandela de Foundiougne

Le Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, par le biais de AGEROUTE Sénégal, informe les usagers du Grand Pont Nelson Mandela de Foundiougne, que sur instruction de SON EXCELLENCE MONSIEUR MACKY SALL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, les tarifs du pont ont été revus à la baisse.





Les nouveaux tarifs ci-dessous seront appliqués à partir du lundi 4 avril 2022 à 8h00.





- Piétons : 0 F contre 200 F pour le bac

- Motocycles : 200 F contre 400 F pour le bac

- Véhicules particuliers et taxis : 1 000 F contre 1 500 F pour le bac

- Véhicules 4x4 : 1 500 F contre 2 000 F pour le bac

- Mini bus et fourgonnettes : 2 000 F contre 3 000 F pour le bac

- Bus : 2 500 F contre 3 000 F pour le bac

- Camions et véhicules spéciaux (vide ou en charge) : 10 000 F contre 15 000 F pour le bac