AVIS DE MANIFESTATION D'INTÉRÊT RELATIF A LA SELECTION D’UNE ENTREPRISE SPECIALISEE DANS LES SERVICES DE RESTAURATION ET DE GESTION DES CANTINES D’ENTREPRISE

Nestlé Sénégal entend lancer un Appel d’offres en vue de la sélection d’une entreprise spécialisée dans les services de restauration et de gestion des cantines d’entreprise pour son site basé à Dakar.





Nestlé Sénégal invite les entreprises voulant manifester leur intérêt à présenter leur candidature. Elles devront produire des informations pertinentes sur les éléments ci-après :



· RCCM

· Références dans le secteur d’activités (Lettres de références ou attestations de bonne exécution à produire)

· Rapports financiers 2020-2021-2022

· Fiche signalétique de l’entreprise





Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au code de conduite des fournisseurs et aux principes de conduite des affaires du groupe Nestlé, disponibles sur le site Web : https://www.nestle.com .







Les expressions d’intérêt doivent être rédigées en français et accompagnées des documents demandés ci-dessus.





Ces documents doivent être déposés sous plis scellés à l’attention du Directeur Supply Chain avec la mention « SELECTION D’UNE ENTREPRISE DE SERVICE DE RESTAURATION ET DE GESTION DES CANTINES »au siège de Nestlé Sénégal, au KM 14, Route de Rufisque au plus tard le Mercredi 31 Janvier 2024 avant 17H00 GMT et transmis également par E-mail à l’adresse ci-dessous :





[email protected]