CGIS SA : Plus aucune parcelle disponible à "La Cité du Parc"

La Compagnie Générale Immobilière du Sahel (CGIS SA) a annoncé la clôture du programme de commercialisation de parcelles viabilisées sur une superficie de trente (30) hectares, prélevée sur le site de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor, qui avait été attribuée au titre foncier 23.463/NGA, dont la CGIS SA était la société commerciale exclusive pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).





Le programme baptisé "La Cité du Parc" avait été lancé en juin 2021 et comprenait 536 lots de différentes superficies allant de 175 à 600 mètres carrés. À ce jour, toutes les parcelles ont été vendues, et le chiffre d'affaires global généré par les opérations de commercialisation s'élève à Soixante et Onze Milliards (71.000.000.000) de Francs CFA, avec des encaissements effectifs de Trente-Huit Milliards Huit Cent Vingt Millions Trois Cent Quatre-Vingt-Cinq Mille (38.820.385.000) Francs CFA.





La CGIS SA a annoncé un calendrier de livraison des parcelles et de la pleine jouissance pour les acquéreurs ayant réglé intégralement leurs acquisitions. Les dates sont les suivantes :





- Lundi 04 décembre 2023 : pour les clients réservataires de la première phase des lots 1 à 89 ;





- Jeudi 04 janvier 2024 : pour les clients réservataires des lots 90 à 302 ;





- Fin janvier 2024 : pour les lots 303 à 686.





La CGIS SA tient à rappeler qu'elle est l'unique organe habilité à traiter toutes les formalités de cession foncière sur cette assiette foncière. De plus, elle rappelle que le solde intégral du prix du terrain, comme spécifié dans le contrat de réservation, est requis avant toute prise de possession.