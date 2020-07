Communiqué de L’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Sénégal (APBEFS)

L’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Sénégal (APBEFS) est un groupement professionnel régi par la loi bancaire communautaire de l’UMOA. Ses missions consistent entre autres, à défendre les intérêts de ses membres et à veiller à préserver une cohésion d’ensemble dans les relations entre lesdits membres.





L’APBEFS a pris connaissance d’un communiqué de Wari faisant suite, selon celle-ci, à « une véritable campagne de dénigrement tendant à faire croire que Wari « serait en faillite » ou « près de la mort ». Après avoir précisé « qu’il est vrai qu’au Sénégal des problèmes persistent pour Wari quant au bon fonctionnement des services offerts au public et aux distributeurs », le communiqué ajoute que « ces problèmes ne sont pas dus à des questions financières mais uniquement à des contradictions commerciales entre certaines banques partenaires de Wari ».





Ce communiqué paru dans la presse le 09 juin 2020 appelle de notre part des précisions et rectifications pour une parfaite information de l’opinion sur les relations entre WARI et nos membres.





L’APBEFS, après concertation avec les membres impliqués, conteste ces allégations tendant à faire croire que les banques partenaires seraient à l’origine des difficultés de Wari. Ces affirmations sont loin d’exprimer la parfaite cohésion entre nos membres, y compris au sujet des relations qu’ils entretiennent avec Wari qui du reste a profité de cette cohésion, elle qui, sous l’égide de l’APBEFS, a participé à des séances de travail au siège de notre association avec les banques partenaires afin de trouver les solutions appropriées pour la nécessaire mise en conformité des opérations sous le label Wari et traitées via sa plateforme.





Les banques et établissements financiers du Sénégal sont animés au quotidien par le souci du strict et obligatoire respect des dispositions réglementaires et des normes de conformité (know your customer, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, traçabilité, identification, etc.) sous le contrôle de la BCEAO et de transparence. Cette dernière a émis en matière de transfert d’argent et de monnaie électronique des instructions claires et précises auxquelles les établissements de crédit sont soumis ainsi que par extension tous leurs partenaires dont Wari et les distributeurs qui exploitent la plateforme de cette dernière. Ce faisant, le régulateur cherche également à sécuriser les opérations du genre et à protéger les usagers.





Les exigences des banques envers leurs partenaires en matière de respect des textes réglementaires ne sont pas négociables car ceux-ci relèvent d’une législation communautaire qui s’impose à tous les acteurs ainsi qu’à leurs contractants dont Wari et aux sous-agents, notamment les distributeurs.

L’APBEFS déplore la méthode utilisée et les arguments fallacieux avancés par Wari. Se prévalant du mandat de représentation que ses membres lui ont conféré, elle invite Wari à des échanges francs et directs, pour lui apporter comme par le passé, son appui dans la recherche de solutions respectant les dispositions réglementaires.





Aux côtés de ses membres et pour le compte de ces derniers, l’APBEFS réitère sa disponibilité à œuvrer efficacement avec tous les acteurs dans le domaine des systèmes et moyens de paiement télématiques et électroniques pour l’adoption des meilleures pratiques, mais dans le strict respect des textes réglementaires en vigueur.





Le Président