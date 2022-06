Communiqué de Presse de la Société des brasseries de l'ouest africain (SOBOA)

Communiqué de Presse de la Société des brasseries de l'ouest africain

Le 1er juillet 2022 marquera l’arrêt par la SOBOA de la production, la communication et les opérations de commercialisation des produits de la gamme de The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes).





Après 49 années, le partenariat entre SOBOA et The Coca-Cola Company s’achève d’un commun accord. SOBOA remercie The Coca-Cola Company pour toutes ces années de collaboration.





Présente au Sénégal depuis plus de 90 ans, la SOBOA a, depuis plusieurs générations, agrémenté le quotidien et tous les évènements de la société Sénégalaise.





Plus que jamais, la SOBOA réitère auprès de tous ses consommateurs et tous les acteurs de son écosystème, son engagement à garantir sa mission, celle d’assurer la meilleure qualité et une disponibilité constante de ses produits au meilleur prix et à travers un réseau de distribution performant au service de ses clients.





La SOBOA sait pouvoir s’appuyer sur une gamme de produits très appréciée telles que La Gazelle, Top, Vimto, Malta, XXL, World Cola… et qu’elle compte enrichir avec des marques panafricaines et internationales dans les toutes prochaines semaines.





Par ailleurs, la SOBOA continuera à élargir son offre de produits en verre consigné afin de limiter l’impact du plastique sur notre environnement.





En tant que leader de l’industrie de la boisson au Sénégal, la SOBOA poursuivra, en toute indépendance, la mise en œuvre de sa stratégie et continuera à contribuer activement au développement du Sénégal.