Communiqué de Presse du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS)

Depuis plusieurs jours, une campagne de dénigrement est relayée à travers différents média à l’encontre du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) et de ses dirigeants. Ces graves allégations dénuées de tout fondement seraient, selon leurs auteurs, issues du rapport de contrôle de la Commission Bancaire de l’UMOA à la suite de sa mission de vérification au sein du Crédit Mutuel du Sénégal.





Le Crédit Mutuel du Sénégal tient à apporter un démenti formel à ces accusations infondées qui ne correspondent nullement à la réalité. Il se réserve le droit d’ester en justice pour faire rétablir la vérité des faits.





Dans un contexte de transformation de son écosystème et de réformes stratégiques, le Crédit Mutuel du Sénégal, porté par ses principes mutualistes,reste attaché aux valeurs d’intégrité, de solidarité, de transparence et de responsabilité pour la préservation des intérêts de ses sociétaires.





Aussi, le Crédit Mutuel du Sénégal rappelle à l’opinion publique qu’il continue d’exercer normalement ses activités sur toute l’étendue du territoire national, dans le respect des dispositions légales et réglementaires gouvernant son activité.





A la veille de la nouvelle année, le Directeur Général du Crédit Mutuel du Sénégal et l’ensemble de ses collaborateurs présentent leurs meilleurs vœux aux sociétaires, aux clients et au public. Ils informent que les 218 points de service du réseau du CMS resteront ouverts aux jours et horaires habituels.





La Direction Générale

Crédit Mutuel du Sénégal