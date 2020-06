Communiqué de Presse : Ouverture Autopont Saint Lazare

Le Gouvernement du Sénégal a placé la mobilité urbaine parmi ses priorités.

Ainsi, un programme de construction de 18 autoponts et ponts dont 6 dans le département de Dakar sur les 13 que compte la Région est en cours de réalisation.





AGEROUTE Sénégal, agence du Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement et la société Matière Sénégal, chargée des travaux, ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture à la circulation de l’autopont de SAINT-LAZARE sur la VDN, le Jeudi 2 Juillet 2020, après celui de Keur Gorgui.





Pour permettre la finalisation des aménagements paysagers, les bretelles de l’ouvrage seront fermées provisoirement et un plan de circulation facilitant la desserte des quartiers riverains sera mis en œuvre.





Les usagers sont invités à respecter le code de la route et les directives des forces de l’ordre assistées par des bonhommes de la route.





AGEROUTE SENEGAL vous remercie pour votre confiance et vous réitère son engagement à construire et entretenir un réseau routier de qualité conformément aux orientations et directives du Gouvernement.









Fait à Dakar, le 27 Juin 2020