Dakar : La DGID et l'APECSY régularisent la situation foncière des habitants de Yoff

Dans le cadre de l'amélioration du service public du foncier et de la régularisation de la situation des habitants de certaines agglomérations, la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a entamé une opération conjointe avec l'Association pour la promotion Economique, culturelle et sociale de Yoff (APECSY).





Cette opération vise à régulariser l'assiette foncière abritant les cités APECSY 1, 2, 3 et APECSY écologie, afin de délivrer des baux à l'ensemble des occupants.





Pour ce faire, les services de la DGID ont effectué de nombreuses diligences, qui ont permis la délivrance de centaines de baux.





Afin de faciliter la prise en charge des requêtes, les intéressés sont priés de se munir, le cas échéant, de l'attestation d'attribution délivrée par l'APECSY, de la copie de la Carte Nationale d'Identité, et de se rapprocher du Chef du Bureau des Domaines du Centre des Services fiscaux de Ngor Almadies.





Pour plus d'informations, les intéressés peuvent contacter le Centre des Services fiscaux de Ngor Almadies au 33 869 27 25.





Les pièces à fournir





Attestation d'attribution délivrée par l'APECSY

Copie de la carte d'identité nationale

Extrait de plan cadastral

Acte de vente (le cas échéant)

Les zones cibles