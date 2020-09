DESORMAIS DU SPORT POUR TOUS SUR LES BOUQUETS CANAL+ !

COMMUNIQUE DE PRESSE, le 30Septembre 2020DESORMAIS DU SPORT POUR TOUS SUR LES BOUQUETS CANAL+ !A partir du 6 octobre, LES CHAINES CANAL+SPORT évoluent avec une nouvelle dénomination, une nouvelle numérotation et desnouveaux logos, soit :CANAL+SPORT 1, canal 11CANAL+SPORT 2, canal 12CANAL+ SPORT 3, canal 13CANAL+ SPORT 4, canal 14et CANAL+SPORT 5, canal 15Et pour permettre au + grand nombre de découvrir l’expertise et le traitement éditorial de CANAL+ dans le sport, la chaîne CANAL+SPORT 1 est désormais accessible dès la formule ACCESS des BOUQUETS CANAL+.Avec une offre de sport unique, riche et variée, LES CHAINES CANAL+ SPORT promettent :- les plus grandes compétitions de football européens et africains- les 5 plus grands championnats européens avec la nouveauté de la rentrée, l’offre de la Bundesliga- et les plus belles compétitions de sport avec notamment la NBA, le TOP 14, la Formule 1TM, les grands tours de cyclisme africains…En cette nouvelle saison sportive, chaque chaîne CANAL+SPORT propose les plus grands feuilletons sportifs et les meilleures émissions qui décryptent l’actualité sportive.Ainsi, à partir du 6 octobre :- CANAL+SPORT 1 est la chaîne de la SERIE A TIM et des meilleures des émissions sportives avec notamment Talents d’Afrique, LA TEAM DU LUNDI, LATE FOOBALL CLUB, CANAL NBA, Les grandes bouches- CANAL+SPORT 2, la chaîne dédiée à la LIGUE 1 UBER EATS- CANAL+ SPORT 3, la chaîne du football européen réunissant les plus belles affiches de Premier League, Liga Santander et Bundesliga- CANAL+ SPORT 4, la chaîne de tous les terrains que ce soit football, basket et sports mécaniques- et CANAL+SPORT 5, la chaîne omnisport avec le meilleur du rugby français, les grands tournois de tennis et de golf.De plus, les abonnés des BOUQUETS CANAL+ retrouveront également surles chaînes CANAL+ SPORT :- L’UEFAChampions League dès le 20 octobre avec 12 matchs en directpar journée de phase de poule sur CANAL+SPORT 3, CANAL+SPORT 4et CANAL+SPORT 5- Et l’UEFA Europa League dès le 22 octobre avec 4 matchs en direct par journée de phase de poule sur CANAL+SPORT 2 et CANAL+SPORT 3.Le sport se vit avec toujours autant de passion sur LES CHAINES CANAL+SPORT !LE MEILLEUR DE CES NOUVEAUTES EN HD ACCESSIBLE A TOUSLa chaîne CANAL+ SPORT 1 est désormais accessible dès la formule ACCESSLa formule ACCESS est enrichie de 14 nouvelles chaînes TV en HD, 10 radios, du sport prémium et à partir de 5 000F CFA seulement !Un décodeur HD accessible au plus grand nombre à 1000F à partir de la formule EVASION+ !!!RDV auprès de notre réseau de distribution pour profiter des nouvelles offres.