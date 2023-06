DGID : RAPPEL DES OBLIGATIONS FISCALES DE L’ECHEANCE DU 15 JUIN

Dans la suite de la campagne « PAYEZ VOS IMPÔTS AVANT LE 15 JUIN », la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) vous rappelle l’échéance de paiement des soldes de l’Impôt sur le Revenu (IR) et de l’impôt sur les Sociétés (IS), dus au titre de l’exercice 2022, au plus tard le jeudi 15 juin 2023.





A cet effet, les services de la DGID restent mobilisés pour vous accompagner et vous faciliter l’accomplissement de toutes vos obligations fiscales aussi bien sur place qu’en ligne.





Pour ce faire, nos plateformes de télé-déclaration et de télépaiement resteront accessibles 24H/24 et le système de guichet continu de nos caisses sera fonctionnel de 08H à 17H, sans interruption.





Pour plus de renseignements, appeler au 33 889 20 02 , consulter le site internet de la DGID : www.dgid.sn ou suivre nos plateformes digitales @dgidsn facebook Linkedin et Youtube ( @dgidtv).