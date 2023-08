Ecobank Fintech challenge 2023 : Un record de participation de 1 490 fintechs, huit d’entre elles sélectionnées pour la grande finale

Plus de 1 400 startups fintech issues de 64 pays d'Afrique et d'ailleurs se sont portées candidates l’Ecobank Fintech Challenge cette année. Huit d'entre elles ont été retenues pour la finale où elles se disputeront le trophée le plus prestigieux. Le concours international, qui en est à sa sixième édition, a attiré cette année le plus grand nombre de candidatures jamais enregistré.



Le Groupe Ecobank, premier groupe bancaire panafricain, a indiqué que le nombre de candidatures de cette année avait plus que doublé par rapport aux 703 candidatures reçues l'an dernier en provenance de 59 pays. En 2022, la fintech nigériane Touch and Pay a conquis le jury avec son application Cowry, remportant ainsi le premier prix de 50 000 USD.



Les huit finalistes de ce concours se disputeront le prix convoité de 50 000 USD lors de la finale, qui se déroulera au Centre de Conférences Panafricain Ecobank de Lomé, au Togo, le 6 octobre 2023.



Les finalistes du Ecobank Fintech Challenge 2023 sont, par ordre alphabétique :