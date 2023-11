Émirats arabes unis : Emirates rejoint le consortium de recherche basé pour les carburants d'aviation renouvelables et avancés

Le consortium, Air-CRAFT, est soutenu par le ministère de l'Énergie et du Développement des infrastructures des Émirats arabes unis, ainsi que par l'Autorité générale de l'aviation civile des Émirats arabes unis. Il compte huit entités fondatrices : ADNOC, Boeing, Emirates, ENOC Group, Etihad, Honeywell, Khalifa University et Masdar.





Lors de la 3ème conférence de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sur l'aviation et les carburants alternatifs (CAAF/3) qui s'est tenue à Dubaï, et à l’occasion de l'année de la durabilité aux Émirats arabes unis, huit entreprises ont annoncé le lancement de l'initiative "Air-CRAFT" - un consortium de recherche basé aux Émirats arabes unis axé sur le développement, la production et la mise à l'échelle des technologies de carburants d'aviation durables (SAF).





Air-CRAFT, acronyme anglais pour “Centre émirati pour les technologies de carburants renouvelables et avancés pour l'aviation”, est une initiative unique en son genre qui réunira des entités de la chaîne de valeur du secteur de l’aviation : décideurs industriels, régulateurs de l'aviation, producteurs de carburant, universitaires et chercheurs, fabricants d'aéronefs et de groupes propulseurs, ainsi que des exploitants aériens. Bien que basé aux Émirats arabes unis, le consortium collaborera également avec des entités internationales au fur et à mesure de son avancement.





Soutenant l’initiative, son Excellence Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministre de l'Énergie et du Développement des infrastructures, a déclaré : "Le secteur de l'aviation revêt une grande importance en tant que contributeur clé au PIB et représente un secteur cible pour notre initiative ambitieuse de décarbonation". Il ajoute : "Les Émirats arabes unis se sont engagés à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, et cet objectif ne peut être atteint qu'en réduisant les émissions à tous les niveaux. Air-CRAFT contribuera grandement à la décarbonation du secteur de l'aviation, le rendant résilient et durable pour l'avenir."





Air-CRAFT soutient les principes de la feuille de route nationale des Émirats arabes unis sur les carburants durables pour l'aviation et l'objectif de l'industrie de l'aviation commerciale d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. À ce sujet, son Excellence Abdulla bin Touq Al Marri, ministre de l'Économie des Émirats arabes unis et président de l’Autorité générale de l'aviation civile émirati (GCAA), a également affirmé : "La présentation d'Air-CRAFT à la CAAF3 à Dubaï souligne l'engagement des Émirats arabes unis à accélérer la production de carburants d'aviation durables (SAF), réunissant le gouvernement, le secteur privé et le milieu universitaire pour une poussée collective vers des pratiques d'aviation durables." Bin Touq ajoute : "Aligné sur l'objectif zéro émission nette de CO2 d'ici 2050, ce consortium, le plus grand et singulier dans l'industrie du SAF, représente une avancée substantielle vers un avenir de l'aviation plus vert. Nous sommes impatients de concrétiser une influence positive et notable grâce à cette initiative."





Les sujets potentiels de recherche à Air-CRAFT comprennent les évaluations d’impact environnemental, l'optimisation des matières premières et des processus, ainsi que les évaluations techno-économiques. Air-CRAFT développera également des liens pertinents avec d'autres institutions académiques et de recherche aux Émirats arabes unis ainsi qu’à l'échelle internationale.





Par ailleurs, le gouvernement américain soutient le lien d’Air-CRAFT à l'accord intergouvernemental entre les États-Unis et les Émirats arabes unis, intitulé "Partenariat pour accélérer la transition vers les énergies propres" (PACE).





Les partenaires industriels et institutionnels du consortium apporteront leur expertise, leur technologie et répondront à la demande du marché pour appuyer les travaux de recherche sur la production de carburants alternatifs dans le secteur de l'aviation. Ils invitent ouvertement les entités des Émirats arabes unis et d'autres régions du monde à se joindre au consortium. Air-CRAFT est actuellement engagé dans des pourparlers avancés avec d'importants acteurs mondiaux et stratégiques, dont les annonces seront faites en temps voulu.





Sheikh Majid Al Mualla, vice-président principal des Affaires internationales d’Emirates Airline, a déclaré : "Emirates apporte son soutien aux initiatives favorisant le déploiement des carburants d'aviation durables (SAF). Nous avons activement participé à l'élaboration de la feuille de route nationale des SAF aux Émirats arabes unis, ainsi que des feuilles de route des carburants power-to-liquids. Nous sommes convaincus que les Émirats arabes unis sont idéalement positionnés pour être des leaders dans ce domaine grâce à leurs politiques, leurs technologies et leurs infrastructures. Nous percevons Air-CRAFT comme une plateforme solide permettant de concrétiser la feuille de route nationale des SAF, et nous sommes honorés d'être parmi les entités pionnières de cette initiative."





Hanan Balalaa, Vice-Présidente Principale des Nouvelles Énergies chez ADNOC, a déclaré : "La nécessité d'atteindre rapidement l'objectif de zéro émission nette mondiale exige la décarbonation de secteurs cruciaux tels que l'aviation. La collaboration et l'innovation sont des éléments clés pour aborder toutes les émissions, et ADNOC est déjà engagé dans une collaboration avec ses clients pour faciliter leur transition vers de nouvelles sources d'énergie. Le lancement d'Air-CRAFT soutient cet objectif, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour mettre en œuvre des technologies de carburants d'aviation durables capables de décarboner le secteur plus rapidement.”





Brian Moran, Vice-Président des Politiques et Partenariats mondiaux en matière de durabilité chez Boeing, a déclaré : "L'expansion des SAF est cruciale pour que le secteur aérien respecte son engagement de zéro émission nette d'ici le milieu du siècle. Le développement d'une économie locale prospère des SAF nécessite une collaboration à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Nous sommes fiers d'avoir joué un rôle déterminant dans la mise en marche de cette dynamique et de collaborer désormais avec ce groupe distingué au sein d'Air-CRAFT pour stimuler davantage l'innovation des SAF aux Émirats arabes unis et au-delà."





Son Excellence Saif Humaid Al Falasi, PDG du groupe ENOC, a déclaré : "Nous sommes fiers de nous associer à des leaders clés de l'industrie pour lancer Air-CRAFT, une initiative révolutionnaire qui souligne notre engagement envers la promotion des carburants d'aviation durables. En axant nos efforts sur la recherche collaborative et l'innovation, notre objectif est de propulser l'industrie aéronautique vers un avenir plus vert, en harmonie avec la vision des Émirats arabes unis et leur engagement indéfectible en faveur de la durabilité et de la préservation de l'environnement."





Mohammad Al Bulooki, Directeur des Opérations chez Etihad Airways, a déclaré : "Etihad applaudit le développement et la conclusion du protocole d'accord d'Air-CRAFT et se tient fièrement aux côtés de ses partenaires pour cette annonce. Depuis plus d'une décennie, Etihad s'est engagée à être à l'avant-garde du développement des chaînes d'approvisionnement en carburants d'aviation durables aux Émirats arabes unis et au-delà. Depuis 2019, avec le déploiement du programme Etihad Boeing Greenliner, la compagnie a impulsé une initiative de durabilité de pointe dans l'industrie ciblant tous les aspects de sa chaîne de valeur. Avec Air-CRAFT, l'engagement d'Etihad envers les partenariats, la collaboration et le souci du détail continue, dans le cadre de ses valeurs durables et en accord avec la vision des Émirats Arabes Unis."





Mohammed Mohaisen, Président-Directeur Général pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord chez Honeywell, a déclaré : "Honeywell est un partenaire technologique de confiance pour les secteurs de l'aviation et de l'énergie, partageant l'objectif commun de décarboner l'avenir du voyage aérien. Notre gamme de technologies permet aux producteurs de SAF de tirer parti d'une gamme de matières premières non concurrentielles, notamment les graisses usagées, les huiles usagées, la biomasse, l'éthanol, le méthanol et le dioxyde de carbone capturé. Nous sommes pleinement engagés à accélérer la production et le déploiement locaux des SAF aux Émirats arabes unis. Soulignant cet engagement, nous sommes fiers de former Air-CRAFT aux côtés de partenaires précieux, pour soutenir la feuille de route nationale des SAF des Émirats arabes unis et promouvoir son leadership dans cette innovation cruciale."





Dr. Steven Griffiths, Vice-Président Senior de la Recherche et du Développement et Professeur à l'Université Khalifa, a déclaré : "L'Université Khalifa place la transition énergétique des Émirats arabes unis au cœur de sa stratégie. Étant donné l'importance critique de l'aviation pour l'économie du pays, l'initiative Air-CRAFT s'aligne parfaitement avec notre programme de recherche. L'Université Khalifa se réjouit d’être la pierre angulaire des activités de recherche, de développement technologique et de développement des ressources humaines d'Air-CRAFT."





Mohammad Abdelqader El Ramahi, Directeur Général du Gaz Hydrogène Vert chez Masdar, a déclaré : "En tant que championne de l'énergie propre aux Émirats arabes unis, Masdar est ravie de soutenir cette initiative visant à accélérer l'innovation et l'adoption des SAF. Les carburants durables ont un énorme potentiel pour décarboner les secteurs dont la décarbonation est complexe. Masdar se réjouit de travailler en collaboration et en partenariat avec les membres d'Air-CRAFT pour faire progresser la recherche et l'échelle de réalisation de la feuille de route nationale des SAF, tout en continuant à stimuler notre activité d'hydrogène vert, qui sera fondamentale pour la production commerciale élargie des SAF. C’est un élément clé de la stratégie énergétique des Émirats arabes unis pour 2050."





En savoir plus sur les efforts de décarbonation des Émirats arabes unis





Les Émirats Arabes Unis jouent un rôle de premier plan dans le secteur de l'énergie en poursuivant activement la décarbonation de leur économie. En tant que premier pays de la région du Golfe à ratifier l'Accord de Paris et pionnier de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à s'engager pour une émission nette nulle d'ici 2050, les Émirats arabes unis affirment leur position en tant que leader mondial. Ils ont également décrété l'année 2023 comme l'Année de la durabilité dans le pays en tant qu'hôte de la COP28.





Le levier le plus important pour la décarbonation de l'industrie de l'aviation est l'adoption des carburants d'aviation durables (SAF). Pour les vols commerciaux long-courriers, notamment, aucune autre plateforme technologique n'est prévue pour contribuer de manière significative aux objectifs de neutralité carbone au cours des trois prochaines décennies, en raison des coûts, mais aussi des barrières techniques ou réglementaires.





Malgré son rôle crucial dans les voies de décarbonation pour le secteur de l'aviation, le SAF est limité en offre et doit être rapidement mis à l'échelle.





Le ministère émirati de l'Énergie et du Développement des Infrastructures a publié la feuille de route nationale des SAF, qui érige cinq principes pour guider l'industrie dans l'accélération de la décarbonation du secteur et le transformer en un hub régional pour les carburants alternatifs de l'aviation. Ces cinq principes sont :





1. Établir une ambition de 700 millions de litres de SAF d'ici 2030





2. Accélérer le déploiement et l'innovation des technologies SAF





3. Développer l'environnement réglementaire national pour les SAF





4. Renforcer les capacités locales pour stimuler la valeur nationale





5. Diriger la collaboration internationale