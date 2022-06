Grande Coalition Gueum Sa Bopp : Visite aux différents responsables et manifestants arrêtés le vendredi

Ce Dimanche 19 juin 2022, Bougane Guèye, Président de la Grande Coalition Gueum Sa Bopp, a rendu visite aux différents responsables et manifestants arrêtés le Vendredi 17 juin 2022.



il s'est rendu à la Section de Recherche de Colobane où se trouve les honorables députés Déthie Fall, Mame Diarra Fam et d'autres manifestants,mais malheureusement l'accès lui a été refusé.