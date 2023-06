Grève des agents des Impôts et des Domaines : Le patron de la DGID réagit et rassure

Le Directeur des Impôts et Domaines, Abdoulaye Diagne, “déplore” le mot d’ordre de grève de deux jours (15 et 16 juin) lancé par le Syndicat Autonome des Agents des Impôts et Domaines (SAID). “Je tiens à rappeler la sérénité et la responsabilité qui doivent inspirer chacune de nos actions dans l’intérêt supérieur de la Nation”, affirme-t-il dans un communiqué .