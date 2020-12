L’Institut Panos Afrique de l’Ouest organise un Colloque régional sur l’Accès à l’Information et Droits des femmes à la communication

Dakar, le 6 décembre 2020 - L’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO) organise un Colloque régional sur l’Accès à l’Information ou « Accès To Information » (ATI) et droits des femmes les 8, 9 et 10 décembre 2020, à Saly (Sénégal).La rencontre est organisée dans le cadre du projet « Femmes : Occupez les Médias ! » que l’IPAO met en œuvre depuis 2016 au Mali, Sénégal, Niger et en Côte d’Ivoire avec l’appui financier du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.





Le colloque est parrainé par AfricanFreedom of Information Center et le Bureau régional d’ONU Femmes Afrique de l’Ouest et du Centre.





Le thème retenu pour ce colloque est le suivant : « L’accès à l’information a-t-il un genre ? Renforcer les synergies pour la promotion du Droit d’Accès à l’information et des Droits des Femmes à communiquer ».





L’objectif général de cette rencontre est de « promouvoir un accès genré à une information genrée ». C’est-à-dire que les femmes puissent accéder à l’information et exercent le droit de communiquer, mais aussi que les informations produites par les institutions publiques et les organismes privés d’intérêt public soient sexo-spécifiques.

De façon plus spécifique, l’IPAO et ses partenaires veulent (1) sensibiliser les parties-prenantes (gouvernements , organisations de défense des droits des femmes, institutions médiatiques, institutions nationales et régionales en charge de la promotion des droits des femmes et des droits à l’information), (2) faciliter des échanges d’initiatives, d’expériences et de bonnes pratiques allant dans le sens de la promotion du droit d’accès à l’information entre acteurs d’ un même pays et à l’échelle régionale et enfin (3) proposer des pistes d’actions à l’échelle régionale et nationale pour consolider et accélérer la promotion de l’ATI en général et de l’ATI genrée en particulier.





Prendront part à ce colloque,50 délégués environs venant d’une dizaine de pays africains pour la plupart. Ils seront des représentants d’institutions médiatiques, d’organisations de la société civile engagées et porteuses d’expérience de promotion de l’accès à l’information, des représentants de gouvernements, des partenaires au développement (Unesco, Unicef, Onu-femmes, Groupe de travail Paix et Sécurité, ...).





Intérêt de l’ATI





Le droit d’accès à l’information) est une des conditions de la bonne gouvernance, dans la mesure où il permet d’assurer la transparence, l’obligation de rendre compte par rapport à la gestion des politiques publiques, donc le contrôle citoyen.

Ce droit constitue également un outil essentiel de lutte contre les violations des droits humains telles que la discrimination, les arrestations et détentions arbitraires, la corruption. C’est la raison pour laquelle, l’ATI apparait comme un des sous-objectifs (10.2) de l’ODD16 consacré à l’accès de tous à la justice.





En Afrique, des progrès ont été réalisés par rapport à l’adoption des lois sur l’ATI. En 2017, 21 pays africains, dont 8 de l’Afrique de l’Ouest avaient adopté des lois sur l’ATI. Toutefois, ces lois n’obéissent pas toujours aux normes d’une loi d’accès « universel » à l’information. Elles limitent l’accès aux informations administratives détenues par les institutions publiques et ne s’appliquent pas toujours aux informations d’intérêt public détenues par des organismes privés chargés de mission de service public. En outre, les lois sont souvent assorties de restrictions discutables (souveraineté nationale, défense et sécurité publique, atteinte à l’information, honneur du Président de la République, ou information relevant du domaine privé, …). Autant d’enjeux que les délégués vont examiner au cours de cette conférence avant de proposer des solutions concrètes.





Par ailleurs, le colloque sera l’occasion pour la remise des prix aux quatre (4) lauréat(e)s du Concours régional Journalisme Sensible au Genre parrainé par ONU Femmes Ouest de l’Ouest et Centre.





Personne contact :

Birame Faye, Coordonnateur Régional Médias à l’IPAO

Tel : 77 713 46 10