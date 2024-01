La Chambre des Mines du Sénégal lance la Coupe d’Afrique des Miniers

La Chambre des Mines du Sénégal (CMDS) annonce dans un communiqué « la mise en place de la Coupe d'Afrique des Miniers (CAM), un tournoi de football unique en son genre qui verra s'affronter les sociétés minières de la région de Thiès et de Dakar ». « Prévu du 3 au 11 janvier 2024, ce tournoi promet d'offrir aux passionnés de football une parenthèse excitante avant la CAN », lit-on dans le communiqué .





Plus qu'un tournoi sportif, la CAM aspire à tisser des liens solides au sein de notre communauté industrielle. En créant une plateforme d'échange et de rencontre entre les acteurs du secteur minier, cet événement prend une importance cruciale, d'autant plus que le secteur extractif du Sénégal a enregistré une hausse notable de près de 18% de ses revenus en 2022, selon le récent rapport de l'ITIE.





Huit équipes se préparent avec ardeur pour cette première édition qui débutera le 3 janvier 2024. L'excitation montera crescendo jusqu'à la finale tant attendue prévue pour le 12 janvier 2024 au Terrain de Foot de Diamniadio, où la détermination et le talent seront à l'honneur.





« Nous sommes également honorés d'annoncer que le Ministère des Mines et de la Géologie sera l'invité d'honneur de cette édition 2024, soulignant ainsi l'importance et la pertinence de cet événement pour notre secteur », informe la Chambre des Mines du Senegal.





En conclusion, la CMDS invite la communauté minière et les amateurs de football à se rassembler autour de cette initiative novatrice. Cette première édition de la Coupe d'Afrique des Miniers promet d'être une célébration sportive et sociale, renforçant les liens entre les acteurs du secteur tout en offrant un spectacle de qualité sur le terrain.





« Nous attendons avec impatience le coup d'envoi et espérons que cet événement fera écho à d’autres éditions courant l’année, renforçant ainsi la cohésion et l'esprit de camaraderie au sein de notre industrie », conclut le communiqué.