La compagnie Emirates lance des centaines d'offres à Dubaï cet hiver avec "My Emirates Winter Pass"

Profitez du soleil hivernal et utilisez votre carte d'embarquement Emirates pour bénéficier pendant cinq mois d'offres exclusives dans des centaines de lieux à Dubaï et aux Émirats arabes unis.





Emirates a annoncé le retour de son très populaire My Emirates Winter Pass . Du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024, My Emirates Winter Pass permet aux clients d'utiliser leur carte d'embarquement pour bénéficier de réductions exclusives dans des restaurants, des spas de luxe, des magasins de grande marque, des piscines et plages privées et bien plus encore à Dubaï et dans les Émirats Arabes Unis.





Les clients d'Emirates qui se rendent à Dubaï ou qui y transitent n'ont qu'à présenter leur carte d'embarquement et une pièce d'identité valide pour bénéficier d'offres incroyables sur certaines des plus grandes attractions familiales à moindre coût, notamment au sommet du Burj Khalifa, aux parcs aquatiques Aquaventure à Atlantis The Palm, au parc d’attractions IMG Worlds of Adventure, au complexe de loisirs Dubai Parks & Resorts, à la visite en bus de Dubai avec City Sightseeing et bien d'autres encore.





Si vous vous êtes enregistré en ligne et avez téléchargé votre carte d'embarquement mobile sur l'application Emirates ou dans votre portefeuille, n'oubliez pas de faire une capture d'écran pour la présenter aux établissements participants, car elle disparaîtra de vos applications une fois que vous aurez atterri.





Pour voir toutes les offres de My Emirates Pass, veuillez consulter le site suivant https://www.emirates.com/english/experience/my-emirates-pass/





Profitez du soleil d'hiver à Dubaï





Avec un temps radieux et des centaines d'offres incroyables cette saison, c'est le meilleur moment pour être à Dubaï. Qu'il s'agisse de suivre des événements sportifs majeurs tels que le championnat DP World Tour en novembre ou le célèbre Festival de Shopping de Dubai en décembre, tous les voyageurs trouveront leur bonheur en visitant Dubaï cet hiver. Des plages baignées de soleil aux activités patrimoniales, en passant par les installations d'accueil et de loisirs de premier ordre, Dubaï offre une variété d'expériences de classe mondiale.





Le Festival du Shopping de Dubaï





Visitez la ville pendant le Festival du Shopping de Dubaï pour profiter d'encore plus d'offres et de réductions. Du 8 décembre 2023 au 14 janvier 2024, l’extravagance du Shopping et du Divertissement familial à Dubaï est de retour. Profitez de votre Franchise bagages Emirates pour ramener des articles de créateurs à la maison. Pendant que vous y êtes, utilisez votre carte d'embarquement Emirates pour profiter d'offres exclusives dans les restaurants, spas, piscines, attractions familiales et plus encore.





Explorez encore plus Dubaï avec Emirates





Dubaï offre une multitude de choix à tous ceux qui souhaitent profiter du soleil hivernal. Qu'il s'agisse de moments de détente au bord de la piscine ou d'expériences familiales agréables dans des parcs à thème en intérieur et des parcs aquatiques, quelles que soient vos préférences, il y a toujours quelque chose à faire à Dubaï.





L’Expérience Dubaï : Les clients peuvent désormais parcourir, créer et réserver leurs propres itinéraires personnalisés comprenant des vols, des séjours à l'hôtel, des visites d'attractions clés et d'autres expériences de restauration et de loisirs à Dubaï et dans les Émirats Arabes Unis, par l'intermédiaire de la plateforme Dubai Experience d'Emirates, et profiter d'avantages encore plus uniques.





Les Vacances avec Emirates : Les clients peuvent réserver leurs vacances à Dubaï par l'intermédiaire de Emirates Holidays . Toutes les vacances avec Emirates comprennent des options de réservation flexibles. Pour une plus grande tranquillité d'esprit, l'équipe d'Emirates Holidays dédiée au service 24/7 On Holiday Service team sera là pour aider les vacanciers pendant toute la durée de leur séjour.





Les partenaires Skywards: Les membres du programme de fidélité primé d'Emirates, Skywards, peuvent gagner des Miles sur leurs achats quotidiennes dans les points de vente des Émirats arabes unis pendant leur séjour, et échanger ces Miles contre des billets de prime, des surclassements, ainsi que des billets pour des concerts et des événements sportifs. Pour en savoir plus sur Emirates Skywards, cliquez ici :









Emirates propose des vols vers plus de 130 destinations dans le monde, sur les six continents, et opère actuellement sur quatre vols par semaine entre Dakar et Dubaï.





Pour plus d'informations, visitez emirates.com . Les billets peuvent être achetés sur emirates.com , au centre d'appel et dans les bureaux de vente d'Emirates, par l'intermédiaire d'agents de voyage ou d'agences de voyage en ligne.





À propos d'Emirates





L'histoire d'Emirates a commencé en 1985, lorsque nous avons lancé nos opérations avec seulement deux avions. Aujourd'hui, nous disposons des plus grandes flottes d'Airbus A380 et de Boeing 777, offrant ainsi à nos clients le confort des gros-porteurs les plus récents et les plus efficaces du ciel.





Nous inspirons les voyageurs du monde entier grâce à notre réseau en croissance de destinations internationales, à nos divertissements à bord de premier ordre, à notre cuisine d'inspiration régionale et à notre service de classe mondiale.