La Fondation Sonatel réhabilite et équipe le lycée Mame Cheikh Mbaye de Tamba

La Fondation Sonatel réhabilite et équipe le lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda pour un montant de 500 Millions de FCFA.







Tambacounda, le 25 Janvier 2021–Toujours dans le but d’améliorer les conditions d’étude et de travail des élèves et professeurs, en

vue de promouvoir la scolarisation à tous les niveaux, la Fondation Sonatel a réhabilité et équipé le lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda, pour un montant global de 500 Millions de FCFA.





La réception des travaux de réfection a eu lieu ce lundi 25 Janvier 2021 sous la présidence de Monsieur Mamadou TALL Ministre de l’Education nationale, et de Monsieur Sékou DRAME Directeur Général de Sonatel, et Président du Conseil de Fondation.





500 Millions pour réhabiliter le plus grand établissement scolaire du Sénégal oriental





Construit en 1983, le lycée Mame Cheikh Mbaye est le plus grand établissement de la région Sud Est avec près de 2300 élèves du second cycle et une centaine de professeurs. Il s’est longtemps distingué de par la qualité des résultats obtenus et ses performances, à l’origine de la formation de bon nombre de cadres sénégalais. Toutefois depuis sa création, il n’a pas connu de rénovation majeure. Ce qui justifiait son état de délabrement avancé et le risque permanent d’effondrement de ses bâtiments.





Sensible à cette situation et conformément à son ambition de faciliter l’accès à une éducation de qualité pour tous, la Fondation Sonatel s’est engagée à accompagner l’établissement dans ses programmes de rénovation et d’équipement pour améliorer les conditions d’apprentissage et de travail des élèves et professeurs.





Les travaux de réhabilitation ont concerné l’essentiel des bâtiments du lycée à savoir :





. 18 salles de cours

. lasalle informatique

. les laboratoires de travaux pratiques

. le bloc administratif

. l’infirmerie

. la bibliothèque

. les salles d’eau pour élèves et enseignants