Lancement du Prix FOM du Journalisme Sensible au Genre au Sénégal, Edition 2020

« FEMMES, « FEMMES, OCCUPEZ LES MEDIAS ! »

Prix du Journalisme Sensible au Genre







L’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO) annonce le lancement du Prix du Journalisme Sensible au Genre, édition 2020,au Sénégal.

Ce Prix vise à récompenser les meilleures productions journalistiques des médias « mainstreams» sur les droits des femmes, ou qui prennent en compte les principes du journalisme sensible au genre.Il est l’une des composantes du projet FOM (Femmes : occupez les médias). FOM est une initiative de l’IPAO qui concerne 4 pays (Niger, Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire), financé parle Ministère des Affaires Étrangères des Pays Bas. Il vise à promouvoir les droits politiques et civils des femmes dans tous les domaines.Le Prix FOM du Journalisme Sensible au Genre est composé d’un « Grand Prix », qui récompense le meilleur article ou la meilleure production au niveau national, et un « Prix Spécial FOM », décerné à la meilleure production dans le cadre du projet FOM. Cette année les productions devront tenir compte du contexte de la pandémie du COVID 19.Le Prix récompensera les journalistes de la presse écrite, la radio, la télévision et la presse en ligne au Sénégal.La clôture des dossiers de candidature est fixée au08 juin 2020 à 18 H. Les journalistes souhaitant postuler devront présenter un travail réalisé entre le 16 février au 10 juin 2020.Une cérémonie de remise de prix sera organisée le 30 juin 2020.Les productions sont reçues à l’adresse email :