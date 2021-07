Modalités de participation au Concours photo et vidéo Chine-Afrique 2021 - SENEWEB EN PARTENARIAT AVEC BEIJING

Modalités de participation

au Concours photo et vidéo Chine-Afrique 2021

SENEWEB EN PARTENARIAT AVEC BEIJING





1. Présentation du concours





Afin de promouvoir les échanges culturels et de mettre en avant les histoires concernant la coopération amicale sino-africaine, le Comité chinois de suivi du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA) et le Groupe de publication internationale de Chine (CIPG) ont l’honneur d’organiser conjointement le Concours photo et vidéo Chine-Afrique 2021. Lancé officiellement le 21 mai, celui-ci a pour thème « Focus sur l’amitié, cohésion pour l’avenir ». Il s’adresse aux particuliers et aux organismes engagés dans les échanges et la coopération entre l’Afrique et la Chine qui pourront soumettre leurs vidéos et leurs photos. Les œuvres gagnantes seront présentées collectivement lors de la cérémonie de remise des prix, et diffusées sur les principaux médias chinois et africains.





2. Conditions requises pour les vidéos et les photos





1) Vidéos





a) Catégorie micro-vidéos : de 30 secondes à 1 minute (compris) ;





Catégorie vidéos courtes : de 1 minute à 5 minutes (compris) ;





b) Source d’inspiration : la vie réelle ;





Objectif ultime : faire passer un message positif ;





c) Plan horizontal ou vertical pour la catégorie micro-vidéos ;





Plan horizontal pour la catégorie vidéos courtes ;





d) Format vidéo : MP4 ;





Rapport largeur/hauteur de préférence : 16:9 ou 9:16 ;





Taille de la vidéo : 400Mb au maximum ;





Image claire ; sans logos ni filigranes.





2) Photos





a) Image et thème clairs ; sans logos ni filigranes ; plan horizontal





b) Synthèse d’image par ordinateur interdite ;





Ajustement à l’aide de logiciels pour la taille et la couleur autorisé ;





c) Résolution : 300 dpi au minimum ;





d) 6 photos au maximum pour une galerie photos ;





3) Autres règles





a) Diffusion interdite de tout contenu à caractère pornographique, violent, religieux, discriminatoire ou publicitaire ;





b) Sous-titrage en chinois ou en langue étrangère (anglais ou français) requis pour les vidéos (sous-titrage bilingue de préférence) ; légendes en chinois ou en langue étrangère (anglais ou français) requises pour les photos.





3. Modes de participation





Mode 1 : Les participants sont priés d'envoyer leurs vidéos/photos par e-mail avec pour objet « nationalité + nom du participant + titre de la vidéo/photo » à [email protected] , en joignant le formulaire d'inscription rempli (à télécharger) ; pour les vidéos, il est également souhaitable d'indiquer dans l'e-mail le lien et le code secret du stockage dans le cloud (utilisation recommandée de Baidu Wangpan pour les participants en Chine et Google Drive pour ceux à l'étranger).





Mode 2 : Les participants à la catégorie micro-vidéos en Afrique peuvent soumettre leurs vidéos sur #2021ChinaAfricaVideo&PhotoCompetition de la plateforme Vskit.





4. Diffusion des contenus soumis





Certaines vidéos et photos gagnantes seront diffusées lors des événements relatifs au concours et sur les plateformes suivantes :





1) Cérémonie de remise des prix du concours ;





2) Sites et réseaux sociaux des ambassades et consulats de Chine en Afrique, et ceux des médias relevant du CIPG ;





3) Médias partenaires chinois et africains ;





4) Yangshipin, Vskit, Scooper, etc.





5. Récompenses





Un total de 90 œuvres issues de la sélection préliminaire fera l’objet d’un vote en ligne et d’une décision du jury avant l’attribution des prix suivants :





1) Catégories vidéos (micro-vidéos ou vidéos courtes) et photos, respectivement :





Prix spécial : 850 000 F CFA (x1)





2) Catégories micro-vidéos, vidéos courtes et photos, respectivement :





Premier prix : 425 000 F CFA (x2)





Deuxième prix : 255 000 F CFA (x4)





Troisième prix : 85 000 FCFA (x6)





3) Prix de la meilleure popularité, du meilleur montage, de la meilleure créativité et des meilleurs effets visuels, respectivement : 170 000 FCFA (x1)





4) Prix de la meilleure organisation : 170 000 FCFA (x10)





5) Prix de l’amitié (x50) : certificat et cadeaux





6. Déclaration de droits d’auteur





L’équipe/la personne participante doit s’assurer d’avoir obtenu les droits d’auteur complets de l’œuvre avant sa soumission.





En cas de litiges survenus dans les domaines des droits d’auteur, de marque, de réputation et de tout autre droit et intérêt juridiques de l’œuvre, les conséquences et les pertes qui en résultent seront à la charge de l’équipe/la personne participante.





La diffusion, l’exposition et la publication des œuvres soumises relèvent de la compétence du comité d’organisation du concours. Les organisateurs et les unités associées ont le droit de les promouvoir sous différentes formes. Le nom de l’auteur et les autres informations seront indiqués lors de l’utilisation par les organisateurs. L’équipe/la personne participante accepte de transférer les droits de propriété intellectuelle (à l’exception du droit de signature) de son œuvre aux organisateurs lors de sa soumission.





Le CIPG sera chargé de trancher en dernier ressort pour ce qui est de l’interprétation du présent concours.





7. Règles de sélection





La liste finale des lauréats sera déterminée en fonction du vote en ligne et de la décision du jury. Celui-ci sera composé de professionnels et d’experts nommés parmi les organisateurs et d’autres unités.





8. Pour plus d’informations





77 050 67 67 / 76 600 99 16