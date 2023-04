Oxfam recrute un Responsable de changement

Oxfam au Sénégal recrute une personne expérimentée dans la gestion du changement

Oxfam est une confédération de 21 organisations qui travaillent au niveau mondial pour lutter contre la pauvreté et l'injustice.





En mai 2020, Oxfam a décidé de poursuivre l'affiliation comme futur modèle de présence dans plusieurs pays, dont le Sénégal. Une étude indépendante d'exploration de l'affiliation a été menée en novembre 2021, aboutissant à la décision de soutenir la création d'une nouvelle organisation enracinée localement au Sénégal.





Pour coordonner et conduire ce processus, Oxfam au Sénégal recrute une personne expérimentée dans la gestion du changement. Le responsable chargé du changement travaillera avec la Directrice Pays pour mettre en œuvre des processus de changement efficaces, rationaliser les processus programmatiques internes et représenter Oxfam au Sénégal lors d'événements internes et externes.

Le poste relève de la Directrice Pays d'Oxfam au Sénégal et participe à la planification stratégique et aux fonctions de direction. Globalement, le Responsable du changement jouera un rôle clé dans la facilitation de la transition vers le nouveau modèle d'affiliation au Sénégal.

Consultant pour un change management





Pour recevoir les TDR, veuillez nous contacter a : [email protected]





Le deadline de dépôt des dossiers est fixé au Dimanche 30 avril 2023 à 00h00