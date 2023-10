Pénurie d'eau à Gorée : La Sen’Eau va affréter une chaloupe pour ravitailler l’île

Dans un contexte de fortes turbulences marines, SEN'EAU annonce le report des travaux de réparation des conduites d'eau potable à Gorée. Une tentative ultérieure est prévue le 27 octobre 2023, sous réserve de conditions météorologiques favorables. En attendant, la société prévoit un ravitaillement en eau par chaloupe et le renfort de la marine nationale, ainsi que des mesures pour maintenir un service d'eau continu. Les élèves pourront suivre les cours à distance pour minimiser les désagréments.





L’intégralité du communiqué :





SEN'EAU informe ses clients de Gorée que les risques sécuritaires liés aux fortes turbulences de la mer n'ont pas encore permis d'effectuer les travaux de réparation des conduites sous-marines qui alimentent l'île en eau potable. Une nouvelle tentative sera faite ce vendredi 27 octobre 2023 avec le prestataire spécialisé si les conditions météos sont plus favorables.





En attendant le démarrage des travaux de réparation, la remise en service et un retour à la normale, SEN'EAU a pu rencontrer toutes les parties intéressées notamment, les autorités municipales, la proviseure du lycée Mariama BA, le président de l'Association des Parents d'élèves et les habitants pour des échanges sur la situation. Il ressort de ces entretiens une prise de conscience collective de l'hostilité de l'environnement marin qui ne permet pas une intervention immédiate et de la complexité des travaux de réparation.





C'est ainsi que l'option d'un ravitaillement en eau via une chaloupe spécialement affrétée par la SEN'EAU a été privilégiée, en sus d'un renfort du bateau de la marine nationale selon sa disponibilité.





Des camions citernes sont positionnés au niveau de l'embarcadère pour renforcer le dispositif et assurer une continuité relative du service. Il a été également décidé en accord avec la proviseure du lycée de libérer les élèves qui pourront suivre les cours à distance pendant cette période pour leur éviter des désagréments.