Projet de prolongement de la VDN : Le message du Préfet de Rufisque aux propriétaires de bâtiments, terrains et exploitations situés sur l'emprise du projet

"Le Préfet du Département de Rufisque informe les propriétaires de bâtiments, terrains et exploitations situés sur l'emprise du projet de prolongement de la Voie de Dégagement Nord (VDN) en autoroute entre Tivaouane Peulh et Diamniadio, que la Commission départementale de Recensement et d'Évaluation des Impenses (CDREI) de Rufisque, commencera ses travaux de recensement le mercredi 18 octobre 2023.



Par conséquent, les populations concernées sont invitées à prendre leurs dispositions pour accueillir sur place les membres de ladite commission et leur fournir les renseignements utiles".