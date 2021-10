Projet Investir dans la Santé de la Mère, de l’Enfant et de l’Adolescent (ISMEA) : Avis de Recrutement d'un Auditeur Interne

Cet avis de recrutement fait suite à l’avis général de passation des marchés de ce projet publié dans le Développent Business online et dans le quotidien « Le Soleil » du 02 janvier 2021. Le Sénégal a bénéficié, un financement IDA n° 16204 d'un montant de 130 millions dollars US pour financer le Projet Invertir dans la Santé de la Mère, de l’Enfant et de l’Adolescent (ISMEA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : « Recrutement d’un auditeur interne ».





I. Mission:





Sous l’autorité du comité de pilotage et sous la responsabilité du Coordonnateur du Projet ISMEA, l‘auditeur interne recruté dans le cadre du Projet aura pour missions de faire une revue trimestrielle des opérations et des comptes du projet. L’auditeur utilisera une partie de son temps d’intervention prévue pour : (i) accompagner le projet dans la mise en œuvre des recommandations issues des différentes missions d’audit interne, externe et de supervision, (ii) organiser des sessions de formation pour l’auditeur interne du projet REDISSE et COVID 19.

A ce titre, il sera chargé des activités suivantes :





Exécuter les missions d’Audit interne en conformité avec les normes internationales régissant la pratique professionnelle de l’Audit Interne et les procédures admises ;

Mettre à jour les manuels de procédures du Projet tout en les améliorant si nécessaire;

Procéder à la cartographie des risques et à sa mise à jour ;

Proposer et faire valider le programme de revue annuelle par le comité de pilotage

Veiller au respect du manuel des procédures administratives comptables et financières du Projet intégrant le protocole du G50 et ce en conformité avec les accords de financements des bailleurs de fonds ;

Evaluer la qualité du système de contrôle interne et jauger l’efficience des opérations par approches opérationnelles ou par les risques (audit opérationnel, Audit basé sur les risques) ;

Identifier les dysfonctionnements ainsi que leurs conséquences et proposer les mesures appropriées pour y remédier ;

Contrôler périodiquement les transactions financières, en s’assurant de leur opportunité, de leur régularité et des niveaux de risques, fraudes et corruptions éventuelles ;

S’assurer et évaluer constamment la qualité des ressources humaines et matérielles affectées à la gestion des ressources financières ;

Vérifier la sincérité et la fiabilité des informations financières et comptables du projet, ainsi que la sécurité des enregistrements comptables :

Éligibilité des dépenses, respect des allocations budgétaires et catégorielles,

Justification des dépenses : contrôle de la force probante et de l’authenticité des pièces justificatives (absence de ratures, d’indices de falsification, etc.) ;

Qualité et efficacité du classement et de l’archivage des pièces comptables

Examiner l’efficacité de la protection des acquis : codification des immobilisations, système et outils de gestion de la comptabilité matière etc.





II.Durée de la mission et volume estimatif des prestations :





La mission sera au temps passé pour un volume de travail de sept (07) jours ouvrables par mois sur une période d’un an renouvelable, après une évaluation jugée satisfaisante des performances de l’auditeur interne.





III. Mode de sélection





Le candidat sera sélectionné suivant la méthode de sélection de consultants individuels prévue dans le Nou¬veau Cadre de Passation des Marchés de l’IDA (de juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Août 2018). La sélection du candidat se fera par comparaison de CV, évaluation technique et entretien. La phase d’entretiensuivra l’avis de la Banque mondiale sur la liste des can¬didats présélectionnés. NB : Pour être sélectionné à l’entretien, le candidat doit obtenir au moins 80 points sur 100. Seuls les candidats retenus à l’issue de la première phase seront contactés pour l’entretien.









IV. Condition de qualification :





Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :





Etre titulaire d’un diplôme de Bac+5 ou équivalent dans le domaine de l’audit, des finances et de la comptabilité,

Avoir au moins sept (07) ans d’expérience dans le domaine de l’audit et des missions d’expertise comptable dont trois (3) ans d’audit interne dans des agences d’exécution de projets de développement financés par les bailleurs de fonds internationaux (Banque mondiale (BM), Agence Française de Développement (AFD), Banque Africaine de Développement (BAD), Union Européenne…)

Avoir une expérience pratique des procédures et directives/règlement de la BM en matière de gestion financière et de la passation des marchés, ainsi qu’une bonne maîtrise du code des marchés publics du Sénégal

Justifier d’une expertise avérée en matière d’élaboration de cartographie des risques et plan d’audit basé sur les risques.

Avoir une solide expérience de travail d’équipe.

Avoir une bonne maitrise de la langue française ;

Une connaissance de l’anglais peut être un atout ;

Bonne aptitude pour la communication, et le travail en équipe ;





V. Dépôt des Candidatures :